Les fans stricts découvrent l’incroyable connexion secrète de deux stars lorsqu’elles sont apparues ensemble dans une émission à succès il y a dix ans

Les fans de STRICTLY ont établi une connexion incroyable entre Molly Rainford et le danseur professionnel Kai Widdrington.

Les fans aux yeux d’aigle ont souligné que le présentateur de CBBC, 21 ans, et le danseur de salon professionnel, 27 ans, sont tous deux apparus sur Britain’s Got Talent en 2012.

Kai Widdrington est apparu sur Britain's Got Talent en 2012

Molly est apparue dans la même série de Kai

Molly est devenue célèbre à l’âge de 11 ans lorsqu’elle est devenue la plus jeune finaliste de Britain’s Got Talent.

Cependant, elle a choisi de poursuivre ses études après BGT, avec Simon Cowell et Sony Music l’honorant avec leur toute première bourse d’école d’art dramatique à la renommée internationale Sylvia Young Theatre School.

Après avoir obtenu son diplôme, Molly a décroché le rôle-titre en tant que superstar de la pop intergalactique Nova Jones dans l’émission à succès CBBC du même nom.

Pendant ce temps, Kai a atteint la finale de la sixième série de Britain’s Got Talent la même année que Molly est apparue dans l’émission.

Il a participé au concours en duo avec sa partenaire de danse Natalia Jeved.

Kai – qui avait 16 ans au moment de l’audition – a séduit les juges avec une routine de danse sur une interprétation de Show Me How You Burlesque de Christina Aguilera, avec Kai soulevant et faisant tourner Natalia.

Le comédien et panéliste David Walliams a fait remarquer: «J’étais inquiet quand vous avez commencé, j’étais comme si je voulais vraiment voir des gens faire de la danse de salon [but] en fait, je pense que vous deux êtes des danseurs fantastiques.

Amanda Holden a ajouté: “Le jeu de jambes était parfait, je l’ai vraiment trouvé amusant.”





Entre 2017 et 2020, il a été danseur professionnel sur la version irlandaise de Dancing with the Stars, et en 2021, il est devenu danseur professionnel sur l’émission de la BBC Strictly Come Dancing.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits par le lien surprise, avec une écriture : « Quelqu’un d’autre avait-il réalisé que @mollyrainford et @Kaiwidd étaient tous les deux dans la finale @BGT 2012 ? Maintenant, 10 ans plus tard, réunis sur #Strictly !

Un autre a posté: “Kai et Molly étaient ensemble dans Britain’s Got Talent il y a 10 ans. Ça doit être étrange d’être de retour dans la même émission.

Malheureusement, le voyage de Kai dans la série est déjà terminé cette année.

Kaye Adams a été la première célébrité à être éliminée de Strictly.

La star de Loose Women et son partenaire Kai se sont retrouvés dans les deux derniers aux côtés de la star de Bros Matt Goss et de sa partenaire Nadiya Bychkova.

Mais un seul pouvait rester – avec Kaye et Kai perdants.

Interrogé par l’animatrice Tess Daly sur leur passage dans l’émission, Kaye a déclaré: «C’était le bon résultat et j’ai fait des erreurs, et quand il s’agit de cette situation de haute pression, c’est ce qui se passe.

” Je suis donc ravi pour Matt et Nadiya, la seule personne pour qui je suis juste désolé est cet homme merveilleux [Kai]qui vient d’être si brillant…

“C’était très amusant, je disais que mon ambition était d’apprendre à aimer danser, et en fait j’ai vu une toute nouvelle facette de moi-même, ça m’a ouvert une petite porte.

“Ce fut une expérience merveilleuse et passer du temps avec des personnes aussi talentueuses qui aiment tant la série a été une joie.”

Kai a répondu: « Nous sommes les seuls à savoir combien de travail acharné a été consacré à cela.

« Il y a eu beaucoup de hauts et de bas et nous n’entrerons pas dans les détails, mais cette dame est une soldate et je sais ce qu’elle a traversé cette semaine.

” Le fait que cette femme sorte et donne la performance qu’elle a faite ce soir montre vraiment le témoignage de son caractère.

“Je suis fier de toi, je sais que tes filles et ton autre moitié sont fières de toi, mais le plus important est que tu sois fière de toi, car tu es une superstar.”