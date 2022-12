Les fans stricts critiquent la finale comme une “course de deux chevaux” disant que d’autres célébrités n’ont “aucune chance”

Les fans de STRICTLY Come Dancing se sont tournés vers les médias sociaux avec leurs prédictions pour la finale attendue de ce week-end.

Mais certains ont exprimé leur frustration de penser que le spectacle est désormais une «course à deux chevaux» et que certains ont plus de chances de soulever la boule de paillettes que d’autres.

Ils ont également choisi Helen comme favori

Les fans aux yeux d’aigle ont suggéré que parce que Hamza Yassin et Helen Skelton n’ont pas encore reçu les votes les plus bas et qu’ils n’ont pas encore dansé la redoutable danse, cela signifie qu’ils ont plus de chances de voler dans les deux derniers.

Ils ont également rapidement souligné que les deux autres finalistes – Fleur East et Molly Rainford – se sont retrouvés à plusieurs reprises sous le feu rouge, et ont affirmé que cela signifiait qu’ils pouvaient être éliminés en premier.

C’est parce que ce samedi, tout dépend du vote du public pour savoir qui sera couronné champion de la salle de bal de la BBC.

Pendant ce temps, le jury all-star, composé de Shirley Ballas, Motsi Mabuse, Anton Du Beke et les partitions de Craig Revel Horwood sont simplement là pour guider les téléspectateurs à la maison.

Un téléspectateur frustré de BBC One a déclaré sur Twitter: « Il semble très injuste que Fleur et Molly puissent passer toute la série à tour de rôle pour être dans les 2 derniers et pourtant toutes deux se qualifient pour la finale.

“Aucun des deux n’a une chance de gagner et donc la semaine prochaine devient une course de deux chevaux.”

Suite au départ de Will Mellor après la demi-finale, un autre était d’accord.

Ils ont dit: “Alors c’est au revoir à Will et Nancy, c’est dommage qu’ils aient eu ces danses particulières cette semaine, mais c’est comme ça que ça tombe.

“Deux courses de chevaux maintenant, comme nous le savons, Molly et Fleur n’ont pas le soutien du public #strictement.”

Pendant ce temps, un troisième fan de Strictly a commenté son point de vue en écrivant: «Les trois autres couples #Strictly restants sont techniquement BIEN meilleurs.

“Mais mes deux favoris, Molly-Carlos et Fleur-Vito, ont été plusieurs fois dans les deux derniers.”

“Au crédit de Hamza-Jowita, ils n’ont jamais été dans les deux derniers cette saison.”

Tandis qu’un quatrième ajoutait sa prédiction, comme ils l’ont dit : « Vraiment une course de 2 chevaux en finale.

Et même alors, je pense que Hamza a plusieurs stades d’avance.

Ce week-end, les quatre finalistes tenteront à tour de rôle de conquérir les téléspectateurs chez eux et auront la chance d’effectuer leurs danses de spectacle.

Pour arriver à ce point, ils exécuteront chacun deux routines – leur préférée de leur voyage Strictly, plus le choix des juges.

Le favori et photographe de la nature Hamza et son partenaire de danse professionnel Jowita Przystal présenteront une fois de plus leurs mouvements en interprétant leur salsa choisie par les juges.

Ils espèrent également atteindre des sommets similaires avec leur choix – leur choix de couple à Jerusalema – Remix de Master KG avec Burna Boy.

Ailleurs, les anciens animateurs de Blue Peter, Helen et Gorka Marquez, dansent leur point culminant – Couple’s Choice to Mein Herr de Liza Minnelli de Cabaret – tandis que les juges ont opté pour leur Jive.

La star de X Factor, Fleur, espère qu’elle et les routines Samba et Couple’s Choice de Vito Coppola seront suffisantes pour leur assurer la première place.

Et le dernier, mais non le moindre, les outsiders Molly et Carlos Gu joueront Quickstep, choisis par les juges, avant d’interpréter leur favori de la série – leur Rumba romantique.

Fleur a échappé de justesse à la danse en demi-finale

Molly s'est également retrouvée plusieurs fois dans le poste