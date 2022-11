Les fans strictement furieux alors que la star préférée est expulsée après une semaine émotionnelle à Blackpool

Les fans de STRICTLY Come Dancing sont devenus furieux car un favori a été expulsé de la série.

Le spectacle de danse de la BBC a vu une autre célébrité quitter la compétition après une danse dramatique.

Les huit couples restants se produisent au Blackpool Tower Ballroom pour la première fois en deux ans.

Cependant, les fans ont été choqués et déchaînés alors qu’un favori a quitté la compétition ce soir.

Les hôtes Claudia Winkleman et Tess Daly ont révélé lors de l’émission des résultats que Tyler West et Molly Rainford seraient dans la danse redoutée.





Après que Tyler et sa partenaire professionnelle Dianne Buswell et Molly et son partenaire Carlos Gu aient tout donné, c’était aux juges de décider qui resterait.

La majorité des juges ont choisi de sauver Molly, ce qui signifie que Tyler a été obligé de raccrocher ses chaussures de danse.

Suite au résultat, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux comme l’un d’eux a déclaré : « Molly a plus de vies que n’importe quel chat ! Comment diable ont-ils pensé qu’elle était meilleure que Tyler !

“Dévasté que Tyler soit parti #Strictly”, a déclaré un autre spectateur.

Un troisième fan a déclaré: “nooooooo Tyler est mon préféré.”

“Volé”, a tweeté un quatrième téléspectateur.

Fleur East et Vito Coppola ont fait leur Couple’s Choice à un Destiny’s Child Megamix – remportant les premières notes complètes de la série jusqu’à présent.

Will Mellor et Nancy Xu ont interprété la samba sur I Go To Rio de Hugh Jackman.

Tandis que Hamza Yassin et Jowita Przystal ont interprété un American Smooth à New York, New York de Frank Sinatra.

Ailleurs, Kym Marsh et Graziano Di Prima feront Paso Doble pour Only Girl (In The World) de Rihanna.

Ellie Taylor et Johannes Radebe ont interprété American Smooth to You’re My World de Cilla Black et Helen Skelton et Gorka Marquez ont interprété Quickstep to Valerie de Mark Ronson ft Amy Winehouse.

Tyler West et Dianne Buswell ont fait de la salsa sur un KC & The Sunshine Band Megamix.

