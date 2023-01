Les fans spéculent que Ciara est enceinte avec le bébé n ° 4 après IG Post

Ciara et Russell ajoutent-ils un nouveau joueur de la taille d’une pinte à l’équipe Wilson?

Ciara déclenche des rumeurs de grossesse avec IG Post

Il n’y a pas si longtemps, nous avons partagé des images de Ciara et Russell Wilson envisageant d’ajouter un nouveau membre à la famille. Maintenant, les fans ont prévu qu’une nouvelle star apparaîtrait dans la ligne adorable en voyant le physique du chanteur dans un nouveau post IG.

Dans le clip, Ciara porte une robe moulante à imprimé guépard et regarde la caméra alors qu’elle regarde par-dessus son épaule. Alors qu’elle posait de dos, il semble qu’elle voulait que ses friandises dodues soient l’attraction principale (ses partisans ont remarqué ses gâteaux plus moelleux), mais ses bras traversant une taille légèrement plus épaisse ont en fait volé la vedette. Il semblait que le chanteur de “Body Party” tentait de cacher un petit pain dans le four.

Consultez le post et voyez si vous êtes d’accord:

La gagnante d’un Grammy est connue pour garder son corps serré, donc le petit poids supplémentaire dans son ventre a amené les détectives de l’IG à conclure que l’ancien gamin de l’armée est enceinte. Ses partisans ont rapidement commenté leurs conclusions et ont félicité ses hubs pour avoir remporté une victoire à domicile car il n’a pas été aussi chanceux sur le terrain cette saison.

@ sarah133x a commenté : « Je pense qu’elle est enceinte de ce couvre-bras xx », tandis que @iammugsy a écrit : « Russ ne perd pas à la maison !

Twitter a également partagé ses réflexions sur le cadre plus courbé du Ci Ci.

Ciara donne beaucoup Enceinte et essayant de le cacher dans sa sensation de plus tôt lol. J’adore ça pour elle et Russ.

Ma bonne soeur Ciara est Enceinte de nouveau

Ciara semble enceinte de #4

Si Ciara est Enceinte encore une fois..je jure pour ‘Gawd

D’autres semblent un peu sceptiques quant au fait que Ciara ait conçu un autre enfant de Russ.

Un utilisateur de Twitter a déclaré :

“Ciara ne peut jamais poster une petite vidéo sans que quelqu’un dise qu’elle est enceinte”

Un autre utilisateur a ajouté,

Chaque nouvelle année, vous dites tous que Ciara est enceinte

Russ et Ci Ci sont mariés depuis six ans. Si la célèbre artiste est en fait enceinte, ce sera le quatrième ajout à leur gang de kiddos. Ils partagent actuellement trois enfants – Sienna Princess, Win Harrison et Future Zahir. Techniquement, le quart-arrière est le beau-père de Future dont la pop biologique est le rappeur d’Atlanta Future, mais le rôle de Russell va bien au-delà de l’étiquette de beau-parent.

M. Wilson n’a pas eu la meilleure saison, mais si Ciara est enceinte, peut-être que ce nouveau petit joueur lui donnera le coup de pouce nécessaire pour se remettre dans le match.