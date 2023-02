Les fans soutiennent SRK et Bromance de John Abraham après Pathaan

Pathaan de Shah Rukh Khan est devenu le premier blockbuster de 2023. L’acteur a conquis le cœur des fans, grâce à sa romance à l’écran avec Deepika Padukone dans le film. Cependant, c’est l’équation de Shah Rukh avec John Abraham dans Pathaan qui brise Internet. John a joué l’antagoniste dans le réalisateur Siddharth Anand. En fait, leur bromance était également visible lors de la rencontre de presse après la sortie de Pathaan. Shah Rukh a été vu en train de faire un bisou sur la joue de John et il a même parlé de leur bromance lors de l’événement. Mais plus là-dessus plus tard. Tout d’abord, découvrez comment les fans du duo recherchent un autre film mettant en vedette Jim (joué par John) et Pathaan (SRK).

Fait intéressant, les fans sont assez enchantés par la bromance entre Shah Rukh Khan et John Abraham. Certains d’entre eux souhaitent maintenant que les deux fassent un autre film de Bollywood ensemble.

J’ai besoin d’une romance gay mature avec Shahrukh et John. leur CHIMIE A MANGÉ tout le film !— 𝐯𝐚𝐧𝐢. (@sprinkleswind) 27 janvier 2023

D’accord, nous avons besoin d’un autre Shah Rukh et John dans un film, leur chimie est juste… .wow— tine @ SRK ne reviendra jamais parce qu’il n’a jamais quitté l’époque ✨ (@thkrstnee) 30 janvier 2023

De nombreux fans ont estimé sur Twitter que la chimie de Shah Rukh et John à Pathaan était encore meilleure que la chimie de Shah Rukh et Deepika.

La chimie de SRK & John en pathaan>>> La chimie de SRK & Deepika— khushi🍜 (@basickoko) 27 janvier 2023

Un fan a même tweeté de manière hilarante que Shah Rukh aurait dû se retrouver avec John et non Deepika à Pathaan.

Si j’étais l’auteur de Pathaan, SRK se serait retrouvé avec John et non avec Deepika. Man, l’alchimie entre SRK et John était électrisante. J’expédiais pour qu’ils soient ensemble. — Ankit Khadgi (@ankitkhadgi) 31 janvier 2023

John Abraham a fait l’éloge de Shah Rukh Khan lors de l’interaction avec les médias après l’énorme succès de Pathaan. Le beau gosse de Bollywood a révélé qu’il avait failli embrasser Shah Rukh dans de nombreuses scènes du tournage de Pathaan.

“Je ne pense plus que Shah Rukh Khan soit un acteur, c’est une émotion. C’est pourquoi j’ai failli l’embrasser dans de nombreuses scènes. J’ai travaillé avec Deepika plus tôt, et c’est incroyable de travailler avec elle. Les chansons présentent l’un des plus beaux hommes et la plus belle femme. John a déclaré lors de l’événement. Il a même décrit Shah Rukh comme le “plus grand héros d’action du pays”.

Il a déclaré: «Avant, je pensais que j’étais un héros d’action, mais aujourd’hui, Shah Rukh est le plus grand héros d’action du pays. Il est si doué pour l’action et je me souviens que je lui ai dit que tu es le trésor national du pays et que je ne peux pas te frapper. Dans l’ensemble, il était juste confiant et fantastique avec des séquences d’action.

Réalisé par Siddharth Anand, Pathaan a battu de nombreux records du cinéma indien au box-office. Il a gagné près de Rs 600 crore dans le monde. Le film a reçu des critiques élogieuses de la part des fans et des critiques en raison de ses scènes d’action à indice d’octane élevé et de son scénario passionnant.

