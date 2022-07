Les fans soutiennent Dave Chappelle à la suite de l’émission annulée du Minnesota: “Liberté d’expression”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les fans se sont toujours présentés pour soutenir le comédien Dave Chappelle après que son émission solo à Minneapolis a été annulée à la dernière minute à la suite d’un contrecoup pour les remarques anti-trans faites dans l’émission controversée de Netflix, “The Closer”.

“Tout le monde est si sensible, et je ne pense pas… que ce soit nécessaire”, a déclaré un fan à Fox News Digital. “Je pense qu’il y a la liberté d’expression, et si vous n’aimez pas ce que fait quelqu’un, n’y allez pas.”

Le travail de Chappelle est une “forme d’art”, a fait remarquer un autre fan.

LE SPECTACLE DE DAVE CHAPPELLE ANNULÉ PAR LES HEURES DU SITE DU MINNESOTA AVANT LE CONCERT SUITE À LA CRITIQUE

Malgré des centaines de signatures de pétition contre le comédien, Chappelle a quand même animé un spectacle mardi soir au Luther Burbank Center for the Arts de Santa Rosa, en Californie.

Le vice-président des programmes et du marketing du Luther Burbank Center for the Arts a publié une déclaration à Fox News Digital, affirmant qu’ils avaient décidé de laisser Chappelle poursuivre sa performance après mûre réflexion.

“Les arts et le divertissement ont une longue histoire de controverse. La diversité, l’équité et l’inclusion permettent différentes voix et opinions… Nous n’avons jamais l’intention de nuire à un membre de notre communauté…”

LE COMÉDIEN DAVE CHAPPELLE ATTAQUÉ SUR SCÈNE LORSQU’IL PERFORMAIT AU HOLLYWOOD BOWL À LOS ANGELES

La déclaration a poursuivi en indiquant qu’une fois qu’ils ont appris que Live Nation présentait le comédien, ils “ont discuté de manière réfléchie en interne compte tenu de la controverse…” et ont déterminé qu’il n’était pas de leur rôle de “censurer, en particulier de la part d’une organisation qui fournit divers artistes tels que les voix de Wanda Sykes, Trevor Noah et John Oliver à notre communauté.”

Le vice-président des programmes et du marketing a déclaré que la décision “n’a pas été prise à la légère”.

“Nous sommes impatients de poursuivre la conversation sur la manière dont nous pouvons soutenir davantage notre communauté LGBTQIA + et fournir une plate-forme pour que leurs voix soient entendues.”

Chappelle a quatre spectacles d’humour programmés à Santa Rosa, qui ont vendu plus de 6 000 billets en huit heures.

“Je comprends que les gens soient offensés… Je sympathise avec eux”, a fait remarquer un fan.

“Mais… il est l’un des artistes les plus talentueux du jeu comique en ce moment.”

La semaine dernière, Chappelle devait exécuter une routine de comédie stand-up à First Avenue à Minneapolis. Le spectacle a été annulé par la salle quelques heures avant le concert du comédien.

Les fans continuent de dire à Fox News Digital qu’ils n’étaient pas d’accord avec l’annulation de l’émission humoristique par le lieu de Minneapolis.

“C’est bien ça [the show] a été redirigé… que ce soit comme ça…”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je pense que c’est un gars formidable… il est intelligent, donc il sait ce qu’il fait… Je ne pense pas qu’il attaque délibérément qui que ce soit.”

Le bureau du shérif de Sonoma Country a confirmé à Fox News Digital qu’aucun incident ne s’était produit hier soir lors de l’émission humoristique de Chappelle.