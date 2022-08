Les fans sous le choc alors qu’un homme vole au-dessus de la piste de F1 en flyboarder (VIDEO)

La séance de qualification de samedi pour le Grand Prix de Belgique a vu l’une des scènes les plus uniques de l’histoire de la F1

Les fans de F1 sont habitués aux sensations fortes sur le circuit, mais même le supporter le plus aguerri aurait probablement été stupéfait par la vue d’un homme volant au-dessus de la piste sur un flyboard avant la séance de qualification de samedi pour le Grand Prix de Belgique.

Un cascadeur, qui a été identifié comme étant l’inventeur français Franky Zapata, a été capturé sur des images de médias sociaux zoomant au-dessus de la piste de Spa avant l’action, et alors qu’une voiture de F1 vintage dévalait une ligne droite dans une course apparente avec le casse-cou.

Zapata a commencé sa course au virage de La Source, mais des vidéos sur les réseaux sociaux l’ont capturé autour d’une grande partie de la piste et autour d’autres virages célèbres tels que l’Eau Rouge et la tristement célèbre ligne droite de la piste.

Quelqu’un vient de survoler Spa 😳 (passant par @avoidingtmrw)pic.twitter.com/9615hfNUEc — ESPN F1 (@ESPNF1) 27 août 2022

S’exprimant avant son vol à poings blancs, Zapata a déclaré: “J’ai fait beaucoup de défis de zéro à 400 mètres ou avec un demi-tour. C’est un domaine dans lequel je me sens à l’aise avec le flyboarder.

“Il accélère très vite et tourne très bien. En revanche, sur de longues distances, comme ici, avec une vitesse de pointe très énorme, je ne dépasse pas les 200m/h. Cela peut donc être compliqué. C’est toujours un plaisir de voler ici. J’adore voler sur les circuits de F1. La vue est incroyable.

“Bien sûr, je n’ai pas beaucoup de temps pour admirer la vue. Je dois rester concentré sur mes virages. Le flyboardeur demande beaucoup de concentration. Mais le circuit est magnifique, les paysages sont exceptionnels.”

Zapata avait déjà volé sur la même piste en 2019, rendant également hommage à l’époque au pilote français Anthoine Hubert, tué dans un accident à Spa-Francorchamps cette année-là.

Il a également été vu effectuer des cascades similaires avant le Grand Prix de France et les 24 heures du Mans.

Zapata a inventé le flyboard en 2012 et il est propulsé par hydropropulsion, ce qui permet à son utilisateur de sortir de l’eau et de propulser l’appareil vers l’avant.

“Pas de caméra d’hélicoptère ce week-end, juste ce mec sur FaceTime», a fait remarquer un fan sur les réseaux sociaux de la vidéo virale, tandis qu’un autre a plaisanté en disant que Zapata «a pris le “tour rapide” trop au sérieux”.