Les fans sont strictement furieux alors qu’ils accusent les juges de favoriser un couple avec des scores élevés – malgré des erreurs massives

Les fans de STRICTLY sont devenus furieux après avoir accusé les juges de favoriser un couple avec des scores élevés – malgré des erreurs massives.

L’émission du samedi a vu certains couples réaliser certaines de leurs meilleures routines jusqu’à présent dans la compétition, tandis que d’autres ont pris un peu de recul.

Pennsylvanie

Les fans sont restés furieux après avoir accusé les juges de favoriser Tyler et Dianne avec des scores élevés – malgré des erreurs massives[/caption]

Pennsylvanie

Les fans ont estimé qu’Ellie T était marquée plus durement malgré les éloges pour son jeu de jambes[/caption]

Hamza Yassin a dominé le classement tandis que Tony Adams s’est retrouvé en bas avec 21 points.

Ellie Taylor n’avait qu’un point d’avance, qui a chuté massivement du haut du classement la semaine dernière.

Les juges n’ont pas été impressionnés par sa rumba, et les téléspectateurs de Strictly ont été furieux contre Craig Revel Horwood après qu’il lui ait marqué un trois.

La rage a continué pour les téléspectateurs à la maison quand ils ont vu les scores que les juges ont donnés à Tyler West après sa valse.

En savoir plus sur strictement LA CHALEUR DE HAMZA Les fans de Strictly repèrent une chimie brûlante entre Hamza et son partenaire Jowita Przystal ‘TELLEMENT GLACE’ Shirley Ballas de Strictly ravive la « querelle » de Fleur East – comme les fans disent la même chose

Bien que ce ne soit pas de loin la meilleure performance de Tyler, il a quand même réussi à marquer 29 points, même si les juges ont relevé des erreurs.

La juge en chef Shirley Ballas a déclaré qu’il y avait “trop ​​d’erreurs, trop de jeux de jambes incorrects, vous pouvez pardonner un peu… effondré dans le cadre, je l’ai mieux vu, je vous ai mieux vu.”

Pendant ce temps, Anton Du Beke a ajouté: «Ce qui m’a le plus dérangé, c’est la ligne du haut. Ce n’est pas mal juste un peu bancal.

En revanche, bien que les juges aient convenu que la rumba n’était pas la meilleure danse d’Ellie, ils ne pouvaient rien reprocher à son jeu de jambes.





Anton a déclaré: «Il y a beaucoup à aimer dans votre danse, de belles lignes, une élégance et une sophistication dans la danse en général.

“Votre jeu de jambes est impeccable, pas une avance au talon à voir.”

Shirley a accepté en disant: “Belle finition sur vos lignes, le jeu de jambes était plutôt agréable, je n’ai vu aucune avance de talon.”

Mais le fait que Tyler ait encore marqué plus malgré ses erreurs a laissé certains fans convaincus qu’il est le favori des juges.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: “Strictement donc Ellie T, vous prétendez avoir un travail de pied parfait, mais Tyler et Tony ont fait de nombreuses erreurs… et vous les marquez plus haut. Cela devrait sûrement être étudié avant le début de la danse dans et heures.

En savoir plus sur le soleil des vacances à moindre prix Katie Price, en faillite, s’envole pour le DOUZIÈME jour férié de l’année en Thaïlande NOURRITURE POUR LA PENSÉE Les gens réalisent à peine la fonctionnalité cachée des boîtes à emporter

Un autre a tweeté: “Tyler avait l’air encore pire que dans mes souvenirs. Craig donnant un 7 est en fait pire que lui donnant Tony plus qu’Ellie T.

Un troisième a ajouté : « Grrr. Tyler fait beaucoup d’erreurs, les fesses dépassent, les bras ne sont pas droits, etc. et obtient des 7 ! Ellie a obtenu un 3 et un 5 sans erreur de jeu de jambes bllcks.

Pendant ce temps, un quatrième a fait rage: «Ellie Taylor, selon les juges, avait ceci et cela de mal et a obtenu un 3, Tyler a tout faux et tombe presque et obtient des 7, ne me dites jamais que ces f *** ers ne sont pas corrompus .”

Strictly Come Dancing est diffusé le samedi sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.