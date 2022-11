Les fans sont strictement furieux alors que les patrons du spectacle tirent un mouvement «injuste» qui pourrait remettre le concurrent dans une danse redoutée

Les fans de STRICTLY sont furieux après que les patrons de l’émission aient pris une décision «injuste» qui pourrait remettre un concurrent dans la danse redoutée.

Il ne reste que six célébrités dans la compétition de danse de la BBC après l’élimination dimanche d’Ellie Taylor et de son partenaire professionnel Johannes Radebe.

Simon Jones

Les fans craignent strictement pour Molly Rainford après que les patrons de la série aient pris une décision “injuste”[/caption] Getty – Contributeur

Georgia May Foote et Giovanni Pernice ont interprété la même danse sur la même chanson en 2015[/caption]

Ce week-end, les visages célèbres montreront leurs meilleurs mouvements dans le cadre de la semaine musicale.

La star de la télévision pour enfants Molly Rainford, 22 ans, et son partenaire Carlos Gu vont donner leur meilleure interprétation du Charleston à Hot Honey Rag de Chicago.

Cependant, les fans de Strictly pensent que le choix de la série est une recette pour un désastre.

L’un d’eux a fulminé sur le forum de discussion Reddit : “Le choix de la chanson et de la danse pour Molly m’a mis en colère de manière irrationnelle. Elle est déjà sur le dos du public et maintenant pour lui donner une danse emblématique Georgia / Gio qui fera des comparaisons ? Pouah.”

Un autre a répondu à leur message avec: “Je n’y avais pas pensé – c’est une chanson de Charleston tellement amusante et parfaite que j’aurais pensé que cela la mettrait dans une bonne position, mais vous pourriez avoir raison.”

“Ooh georgia et gios charleston était l’un de mes favoris, Molly aura une barre haute pour ça”, a ajouté un troisième.

Un quatrième a ajouté: “Ils auraient vraiment dû lui donner une autre chanson.”

La star de Coronation Street Georgia May Foote et Giovanni Pernice ont interprété la même danse sur la même chanson en 2015.

L’actrice, qui s’est classée deuxième de la treizième série, a séduit les fans avec ses mouvements incroyables.

La chimie grésillante de la paire ne pouvait pas manquer et ils ont obtenu 39 points, à un seul de la note maximale.

Molly sera aux côtés de cinq autres célébrités cette semaine.

Fleur East et Vito Coppola interpréteront le Quickstep to Got Rhythm de An American In Paris, tandis qu’Helen Skelton et Gorka Márquez danseront Couple’s Choice to Mein Herr de Cabaret.

Pendant ce temps, Kym Marsh et Graziano Di Prima montreront leur meilleur Cha Cha to Fame from Fame, Hamza Yassin et Jowita Przystał interpréteront la Samba to They Live In You du Lion King.

Will Mellor et Nancy Xu donneront leur meilleur coup au Foxtrot to Sun And Moon de Miss Saigon.