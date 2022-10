Les fans sont strictement furieux alors que les fuites de taupe montrent une sortie surprise – quelques jours seulement après avoir été avertis d’arrêter les spoilers

Les fans de STRICTLY ont été furieux après qu’une taupe de spectacle ait divulgué les résultats malgré l’avertissement des juges d’arrêter.

Ce soir, a vu les concurrents se rendre sur la piste de danse pour leur cinquième semaine en direct dans la compétition de la BBC.

Les fans sont strictement furieux après la nouvelle fuite des résultats

Les deux célébrités des deux derniers ont déjà été révélées en ligne

Mais les fans ont de nouveau été sous le choc car une fuite a révélé les deux célébrités dans la danse.

Les patrons de Strictly sont de plus en plus inquiets car les fans voient les résultats ruinés par des informations divulguées en ligne.

La fuite est possible car l’émission des résultats de dimanche soir est filmée “en direct” après l’émission de samedi soir – avec le public assermenté au secret.

Cependant, ce soir, les résultats dont deux célébrités se sont retrouvées dans la danse ont de nouveau été gâchés par une série de publications sur Twitter.

Le Sun ne dévoilera ni le nom ni l’identité de ceux qui sont dans la danse off, qui n’ont pas été vérifiés, afin de ne pas gâcher le spectacle.

La semaine dernière, Twitter a également été inondé de messages indiquant que Matt Goss avait été rejeté – ce qui s’est avéré vrai dans l’émission des résultats.

Cela vient après que le juge Craig Revel Horwood ait dénoncé la taupe qui a divulgué quelle célébrité a été rejetée avant l’affichage des résultats.

Le panéliste Craig, 57 ans, a critiqué le leaker Strictly et a déclaré qu’ils devaient “avoir une vie” pour “ruiner” l’émission des résultats de dimanche.





S’adressant exclusivement à The Sun, Craig a déclaré que la personne en question devait être retirée de “toutes les plateformes de médias sociaux”, dans le but de les empêcher de propager ces “rumeurs vicieuses”.

Discutant de la question de savoir si l’émission des résultats de dimanche devrait être annulée pour éviter que cela ne se produise, Craig a déclaré: «Ils pourraient supprimer l’émission de dimanche, mais je pense que les gens à la maison attendent avec impatience l’émission de résultats de dimanche et c’est quelque chose qui les enthousiasme.

“Ce n’est pas parce que quelques personnes le gâchent pour tout le monde qu’il faut l’annuler.

«Les gens devraient respecter cela et je suis assez en colère contre les gens qui ne respectent pas cela.

“La personne qui fuit doit avoir une vie.”

Il a poursuivi: “Ils doivent être coupés de Facebook, Twitter et retirés de toutes les plateformes sociales, afin qu’ils n’aient pas de voix, ils devront alors téléphoner à un ami et répandre les rumeurs vicieuses de cette façon.”

Cela survient après que le juge Anton Du Beke a émis mardi un avertissement à la «taupe du spectacle».

Apparaissant sur Loose Women, fraîchement sorti de sa victoire du meilleur juge d’émission de talents aux National Television Awards, on lui a demandé ce qu’il pensait des fuites.

Anton a dit fermement : « S’il vous plaît, arrêtez – qui que vous soyez, ne le faites pas. Pourquoi le feriez-vous?”

Les résultats sont filmés samedi mais ne sont diffusés que dimanche, et Linda Robson s’est demandé si la taupe pouvait être un membre du public.

Anton a répondu : « Je ne sais pas, personne ne sait. Nous sommes tous dans le même bateau et tout le monde a un accord – vous ne dites rien.

«Ils vous appellent un spoiler pour une raison, parce que vous êtes un spoiler. Ne le fais pas.

Un initié de Strictly Come Dancing a déclaré au Mail On Sunday : « Pendant des années, le public n’a pas compris que l’émission du dimanche était préenregistrée, mais récemment, les résultats ont été divulgués, gâchant le suspense.

«Ceux qui dirigent le spectacle veulent savoir qui fuit et rapidement. Ce qui les déconcerte vraiment, c’est que ce doit être la même personne.

Le public de Strictly Come Dancing a retiré son téléphone pendant le tournage, la foule étant composée de la famille et des amis des participants et des membres du public.

