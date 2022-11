Les fans sont strictement dévastés après les fuites de spoiler en ligne – révélant quelle star a été renvoyée chez elle

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont été dévastés samedi soir lorsque la célébrité renvoyée chez elle a été révélée en ligne.

Les téléspectateurs horrifiés ont réagi en voyant un spoiler prétendant révéler qui avait obtenu la botte – juste une semaine avant le spécial Blackpool de l’émission.

Après avoir vu les résultats divulgués, une personne a réagi: “Oh Christ vient de voir le #Strictly Spoiler Inutile de regarder l’émission maintenant

Un autre a tweeté: “Je veux juste savoir si le spoiler que j’ai vu est vrai parce que si c’est le cas… ils s’annonçaient comme mon gagnant”

Un troisième téléspectateur en détresse a tapé : “Nooooon”

Le Sun a choisi de ne pas partager les résultats de la semaine 8.

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT NUIT ÉMOTIONNELLE Les fans disent strictement la même chose alors que Hamza fond en larmes après la danse KYM-POSSIBLE Kym Marsh de Strictly rompt le silence sur une attaque de panique majeure

Fleur East a dominé le classement sur Strictly Come Dancing alors que les neuf couples restants se battaient pour une place dans la spéciale Blackpool de la semaine prochaine.

Il verra le retour de l’émission BBC One dans la prestigieuse Tower Ballroom après une pause de deux ans en raison de la pandémie.

L’ancien footballeur Tony Adams risquait de se retrouver dans la danse après que son jive à Land Of 1,000 Dances de Wilson Pickett soit tombé à plat avec les juges, ce qui lui a valu seulement 24 et la dernière place du classement.

Ailleurs, Will Mellor, Hamza Yassin et Kym Marsh ont tous livré des routines dédiées à la famille, vivante et décédée.





Will et sa partenaire Nancy Xu ont valsé sur Three Times A Lady de Commodores à la mémoire de son père Bill, décédé en avril 2020 après avoir reçu un diagnostic de cancer deux semaines plus tôt, gagnant 38 points et le plaçant deuxième.

Hamza a marqué 38 points pour le choix de son couple au remix de Jerusalema par Master KG avec Burna Boy et Nomcebo Zikode, rejoignant Mellor en deuxième position.

Et Kym Marsh et Graziano Di Prima ont dansé une douceur américaine sur Chasing Cars, à l’origine par Snow Patrol, dédiant la performance à son fils Archie, né prématurément et décédé peu de temps après.

Les juges ont loué sa “fragilité” et sa “vulnérabilité” mais ont noté une erreur à mi-parcours.

En savoir plus sur le soleil CONGELÉ Je suis une maman de 3 enfants – nous n’avons plus de chauffage depuis 7 semaines suite à une erreur de compteur du fournisseur LA MERVEILLE D’UNE SEULE POUSSÉE Les conducteurs sont ÉTONNÉS par le bouton “magique” qui dégivrera votre voiture en quelques secondes

Une autre performance remarquable est venue de Molly Rainford, dont la rumba sur All The Man That I Need de Whitney Houston lui a valu 37 points.

Son succès est venu après qu’elle se soit retrouvée dans la danse de la semaine dernière contre la championne paralympique de natation Ellie Simmonds.