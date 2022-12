Les fans sont strictement convaincus qu’ils “savent” qui rentre à la maison la semaine prochaine après avoir repéré un “indice” dans l’émission de ce week-end

Les fans de STRICTLY Come Dancing sont convaincus qu’ils “savent” qui rentre chez eux la semaine prochaine, après avoir repéré un “indice”.

Samedi soir, Kym, 43 ans, et son partenaire de danse Graziano di Prima ont été renvoyés chez eux après une danse avec Molly Rainford et Carlos Gu.

Les fans pensent que Molly pourrait être la prochaine à partir[/caption]

Ils ont commenté combien de fois elle a atterri dans le dance-off[/caption]

Mais maintenant, les fans pensent que Molly sera la prochaine à partir après avoir de nouveau atterri dans les deux derniers.

Une personne a théorisé en ligne sur le départ de Molly, écrivant: «Malheureusement, le public n’aime vraiment pas Molly (et Carlos). Maintenant, elle fait partie du groupe de personnes qui sont allées danser le plus dans l’histoire de strictement.

« Et je suis à peu près sûr que la semaine prochaine ce sera elle et Fleur (à moins que l’une d’elles n’obtienne un 40… et même alors…). Si elle va au dance-off la semaine prochaine, elle rejoindra Jamelia en tant que participante qui est allée le plus souvent au dance-off dans l’histoire du spectacle.

Et d’autres étaient d’accord, comme l’a dit une personne: «J’aime Molly mais après avoir été dans la danse plusieurs fois, il semble presque injuste de continuer à la sauver par rapport aux autres. Je pense qu’elle ira la semaine prochaine.

Un autre a partagé: “Je n’ai rien contre Molly mais je pense qu’elle ira la semaine prochaine.”

“Mollys 4e, c’est vraiment une partie de tennis entre elle et fleur… ça va enfin être eux la semaine prochaine”, a déclaré une quatrième personne.

Le week-end, la star de CBBC, Molly, a interprété un Charleston to Hot Honey Rag de la comédie musicale Chicago, tandis que Kym a interprété un Cha Cha to Fame de la comédie musicale Fame.

Après le départ de Kym, les fans de la série se sont rendus sur Twitter pour louer le résultat.

L’un d’eux a déclaré: «Je ne peux pas croire que Shirley vient de prendre la bonne décision. Cela ne lui a pris que onze semaines… »

Un deuxième a ajouté: “merci shirley #Strictly.”

Un troisième intervint : « Bonne décision Shirley. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne votent pas pour Molly parce que sa danse était vraiment bonne, est-ce parce qu’elle est moins familière que les autres – je ne suis pas sûr de son travail mais elle est toujours une grande danseuse.

Les juges Craig Revel Horwood, 57 ans, et Motsi Mabuse, 41 ans, et Shirley Ballas, 62 ans, ont tous décidé de sauver Molly.

Tandis qu’Anton Du Beke, 56 ans, était le seul supporter de Kym.

Les fans ont félicité Shirley pour sa décision de sauver Molly et de renvoyer Kym à la maison[/caption]