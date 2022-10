Les fans sont strictement convaincus qu’ils ont “déterminé” le vainqueur de cette année après l’amélioration “miracle” de la star

Les fans de STRICTLY Come Dancing sont convaincus qu’ils ont déterminé le gagnant de cette année après qu’un concurrent ait effectué un revirement «miracle» dans la compétition.

Les téléspectateurs ont été époustouflés après que Tony Adams a ouvert l’émission de la BBC et conquis les juges – même Craig Revel-Horwood, qui l’a traditionnellement critiqué.

Bbc

Les juges ont été unanimes dans leur éloge de Tony[/caption]

Ils croient maintenant que Tony pourrait être le cheval noir de la compétition et aller jusqu’au bout après avoir fait la plus grande amélioration.

Il a exécuté le Quick Step habillé comme le diable sera partenaire de Katya Jones et a reçu des éloges retentissants de la part des juges.

Même Craig a ouvert sa critique avec le commentaire élogieux: “Bienvenue dans la salle de bal chérie.”

Et les fans qui regardaient à la maison étaient d’accord, y compris Jayde Adams qui a été éliminé la semaine dernière.

“Je vous le dis, Tony Adams pour la victoire”, a tweeté Jayde, lui donnant un pourboire pour le sommet.

“Tony à gagner !!” secondé un autre.

Un troisième téléspectateur a ajouté: “Peut-on réellement voir Tony faire la finale… il s’améliore chaque semaine et il se connecte avec le public et ce n’était pas prévu Go On Tony !!!”

Un quatrième a déclaré : « Je suis sous le choc. Tony Adams était vraiment bon !





Un cinquième a ajouté: “Des miracles peuvent se produire – Tony Adams a reçu les éloges de Craig.”

La routine a vu Tony marquer 31 points, le laissant renversé.

Il s’agit de son meilleur score dans la compétition à ce jour.

Katya a admis qu’elle était “émotive” alors que le couple discutait avec Claudia Winkleman après avoir été félicitée par le panel.

Tony a plaisanté: “Je n’ai toujours pas la moindre idée de ce que je fais”, tandis que Katya l’a simulé pour être trop modeste.

Bbc

Craig transformé en Morticia Addams – et a donné huit points à Tony[/caption]