Les fans sont strictement convaincus qu’ils ont « déterminé » avec qui la star de BBC Asian Network, Nikita Kanda, sera jumelée après « l’indice »

Les fans de STRICTLY sont convaincus qu’ils ont «déterminé» avec qui la star de la radio de la BBC, Nikita Kanda, a été associée – et cela sonne bien.

Pas plus tard que la semaine dernière, l’animatrice du Breakfast Show d’Asian Network, 28 ans, a révélé qu’elle valserait sur la piste de danse plus tard dans l’année et que les fans ont déjà spéculé avec qui elle serait jumelée.

Les mégafans stricts ont partagé leurs prédictions sur les réseaux sociaux, affirmant qu’ils souhaitaient désespérément que Nikita soit jumelée à la danseuse de salon professionnelle Nikita Kuzmin, 25 ans.

Les fans ont déclaré que les patrons de la BBC manqueraient une astuce s’ils n’associaient pas les deux Nikita ensemble.

Un superfan a partagé: « Nikita et Nikita seraient un bon cri… .. ensuite, les Nikitas! »

Un autre a posté: « Je serais choqué si les producteurs laissaient passer l’opportunité pour Nikita et Nikita d’être jumelés. Surtout après l’année dernière quand nous avions Kaye et Kai !

Un troisième a ajouté: « Nikita et Nikita feraient un couple brillant. »

Le présentateur populaire rejoindra 14 autres célébrités dans l’émission BBC One.

S’exprimant lors de son émission de radio aujourd’hui, Nikita a déclaré : « J’ai des papillons dans l’estomac en ce moment. Je suis littéralement comme un enfant à Noël. C’est comme le jour de Noël. Ce moment est comme un rêve devenu réalité.

La pétillante star de la radio a repris le Breakfast Show en janvier, deux ans après avoir rejoint Asian Network.

S’exprimant à l’époque, elle a déclaré: «C’est le seul travail pour lequel j’ai jamais sauté du lit à 4 heures du matin parce que j’adore la radio. Chaque jour est différent – vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir.

« Ces derniers mois, les auditeurs sont devenus mes meilleurs amis. Je ne sais pas ce que je ferais sans eux car ils fournissent les rires et les plaisanteries quotidiens sans fin et sont au centre de l’émission.

« J’ai hâte de me retrouver dans plus de ‘Kanda Chaos’ comme mes producteurs aiment l’appeler. Assurez-vous simplement de participer à cette course folle, je vous promets que ce sera très amusant ! »

L’ajout de Nikita dans le giron Strictly suit l’ancienne star d’Emmerdale Adam Thomas et Zara McDermott de Love Island.

Elle rejoint également l’actrice Amanda Abbington, la star de Bad Education Layton Williams, la plus ancienne star de Strictly Angela Rippon, le journaliste Krishnan Guru-Murthy, le comédien Eddie Kadi et la présentatrice de télévision irlandaise Angela Scanlon.

