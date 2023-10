Les fans de STRICTLY Come Dancing sont convaincus que Michelle Tsiakkas arrêtera quelques semaines après avoir « disparu » de la série.

La danseuse professionnelle Michelle, 28 ans, est devenue l’une des nouvelles danseuses professionnelles de la série 2022 du programme.

Les fans pensent strictement que Michelle Tsiakkas va démissionner après avoir « disparu » de la série[/caption]

Le natif de Chypre a rejoint l’équipe professionnelle aux côtés de Carlos Gu, Lauren Oakley et Vito Coppola.

Mais elle n’a jamais été associée à un candidat célèbre et a rarement été vue dans la dernière série du concours de la BBC.

Même si certains danseurs professionnels ne sont pas en couple cette année, notamment Nadiya Bychkova, ils sont vus en arrière-plan du segment de Claudia Winkleman.

Les téléspectateurs ont maintenant partagé leurs inquiétudes sur un fil de discussion Reddit intitulé « Des professionnels partiront-ils après cette saison ? »

L’un d’eux a écrit : « Peut-être Michelle. Elle est dans les danses de groupe mais j’ai remarqué qu’elle était absente du Clauditorium.

Un autre a accepté : “Michelle, je ne l’ai pas vue du tout au Clauditorium, je ne pense pas, les danses professionnelles sont toutes préenregistrées.”

Née en 1995, Michelle a commencé à danser à l’âge de six ans et se spécialise dans la danse latine.

Elle a été championne invaincue de danse à Chypre entre 2001 et 2011, avant de déménager à Londres pour étudier.

Michelle a représenté l’Angleterre aux championnats internationaux, puis a rejoint le spectacle de danse en tournée mondiale Burn The Floor.

Début 2022, Simone a même remporté la version belge de Dancing With The Stars en compagnie de la gymnaste Nina Derwael.

La personnalité de la télévision n’est pas mariée et n’a pas d’enfants, mais elle est en couple avec son petit ami Simone Arena.

Il est également danseur et chorégraphe professionnel et est apparu aux côtés de Michelle dans Burn The Floor.

Mais elle n’a jamais été associée à un candidat célèbre.[/caption]

Michelle est en couple avec sa collègue danseuse Simone Arena[/caption]