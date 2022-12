Les fans sont strictement convaincus d’avoir repéré une querelle secrète entre les juges de l’émission après avoir « creusé »

Les fans de STRICLTY Come Dancing pensent avoir repéré une querelle secrète entre les juges de l’émission.

Lors de l’émission d’hier soir, certains ont estimé que Shirley Ballas s’en prenait à Mosti Mabuse et Anton Du Beke à cause de certains de leurs buts.

Les fans de Strictly Come Dancing pensent avoir repéré des tensions parmi les juges[/caption]

À un moment donné, la juge en chef a dit aux autres qu’elle ne pouvait pas simplement donner des dizaines si elle ne pensait pas que la danse « valait un dix ».

En enregistrant la remarque, une personne a écrit: “Il y a des tensions entre les juges à cause de la fouille de Shirley chez Motsi et Anton.”

Un deuxième a ajouté: “J’ai remarqué qu’Anton devenait un peu timide avec Shirley mais je n’ai pas compris ce qui a déclenché.”

Alors qu’un troisième a fait remarquer: “C’était Shirley qui fouillait Anton #strictement.”

Ce n’est pas la première fois que ceux qui regardent l’émission remettent en question la relation entre les juges – beaucoup notant une tension frémissante pendant des semaines.

Dans le passé, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont vu Motsi rouler des yeux sur Craig lors d’une discussion sur le tango de Molly Rainford.

Le couple avait déjà partagé un échange houleux après que Craig ait donné un six à la star de CBBC, tandis que d’autres juges lui avaient attribué un neuf.

Et le mois dernier, Craig, à la langue acide, a qualifié Motsi de “diva” dans une interview.

Shirley a été en désaccord avec ses collègues juges à de nombreuses reprises au cours de la compétition en ce qui concerne le pointage.

Par exemple, lors de l’émission des résultats de la deuxième semaine, Craig, Motsi et Anton ont tous voté pour sauver Matt Goss et sa partenaire Nadiya Bychkova plutôt que Kaye Adams et Kai Widdrington.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé son vote, Shirley a dit fermement qu’elle “n’était pas d’accord” avec ses collègues juges.

Hier soir, Hamza Yassin a affronté une compétition serrée de Molly Rainford pour dominer le classement Strictly en demi-finale de la compétition.

Les cinq célébrités restantes, qui ont chacune dominé le classement pendant leur passage à l’émission BBC One, ont toutes exécuté deux danses dans le but de garantir leur place dans la finale la semaine prochaine.