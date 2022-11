Les fans sont strictement convaincus d’avoir repéré une nouvelle « querelle » entre le juge Craig et la célébrité masculine après une dure fouille

Les fans de STRICTLY sont convaincus qu’ils ont repéré une nouvelle « querelle » entre le juge Craig Revel Horwood et une célébrité masculine après une dure fouille.

Craig, 57 ans, est connu pour parler de son milieu et émettre des critiques sévères, mais lors de la spéciale de Blackpool de ce soir, il en a livré une à une célébrité qui n’était même pas sur la piste de danse.

Will Mellor avait terminé le spectacle avec une routine amusante de samba, et Craig lui a dit à quel point ses mouvements de hanche étaient bons.

Mais il a soudainement ajouté: “Il y avait tellement de contenu branché, je pense que vous devez aller dans les coulisses et apprendre à Tyler une chose ou deux à ce sujet.”

Plus tôt dans la soirée, Tyler West avait exécuté une salsa mais Craig a dit qu’il avait voulu une meilleure action de la hanche de sa part.

Sa fouille plus tard dans l’émission a laissé les téléspectateurs de Strictly convaincus qu’il avait une rancune contre le DJ de la radio.

En savoir plus sur strictement S’ASSEOIR! Craig Revel Horwood de Strictly lance une réprimande “brutale” à Shirley Ballas OOPS! Les fans font rage alors que des erreurs techniques « ruinent » la spéciale de Blackpool

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit : « Le commentaire fait par Craig envers Tyler est assez choquant !

“À la télévision en particulier, j’espère que Tyler ne le prend pas trop à cœur, je pense que c’est un brillant danseur et lui et Dianne forment le partenariat le plus parfait.”

Un autre a ajouté: “Ce n’est pas la première fois que Craig fait ça à Tyler. Rappelez-vous quand il a dit à Tyler que son « derrière dépassait » ! Voir la frustration et la douleur sur le visage de Tyler, devoir défendre son physique était triste. Il avait même l’impression qu’il devait en faire une blague pour y faire face.

Un troisième a tweeté : « Craig déchirant à nouveau Tyler ! Tellement déchirant de le voir endurer de tels commentaires qui n’offrent rien.





“La critique est importante, mais il existe de meilleures façons d’expliquer les décisions sans dénigrer quelqu’un pour des raisons indépendantes de sa volonté.”

Un autre a simplement écrit: “Aïe Craig en a pour Tyler #strictement.”

Un autre fan de Strictly a demandé : « Quel est le problème de Craig avec Tyler ?

Fouilles très inappropriées de Craig #strictly #scd.

Strictly est disponible sur BBC iPlayer.