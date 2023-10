Les fans sont strictement choqués par le résultat surprise du dance-off alors que Les Dennis est la première célébrité à être éliminée

Les fans de STRICTLY ont été choqués ce soir alors que l’artiste vétéran Les Dennis a été la première célébrité à être renvoyée chez elle.

La star de Family Fortunes, 69 ans, n’a pas réussi à charmer les téléspectateurs avec sa Samba sur le thème des marins hier soir.

Les Dennis et Nancy Xu ont été éliminés de Strictly

Les ont prononcé un discours émouvant avant d'avoir une dernière danse avec Nancy

La routine terne de Rock the Boat de The Hues Corporation n’a récolté que 15 points auprès des juges et a été sauvagement critiquée par les téléspectateurs à la maison.

Craig Revel Horwood ne s’est pas retenu et a déclaré à la star : « Vous avez porté le basique à un tout autre niveau. On aurait dit que tu boitais avec une cheville cassée.

Rejoindre Les parmi les deux derniers dans l’émission des résultats de ce soir était BBC Nikita Kanda, DJ du réseau asiatique, 28 ans.

Elle et son partenaire professionnel Gorka Marquez n’ont fait que légèrement mieux, marquant un médiocre 18 points pour leur Charleston contre Beyoncé’s Single Ladies.

Alors que Les n’allait clairement jamais gagner le Glitterball, les téléspectateurs pensaient que c’était célébrité son statut lui permettrait de passer au moins les premières semaines.

L’un d’eux a écrit sur X, anciennement Twitter : « Wooooooah, je suis complètement surpris. Je pensais sincèrement qu’il resterait là pendant des semaines.

Un autre a posté : « Je suis assez surpris parce que je pensais que le public l’apprécierait étant donné que nous avions eu des groupes de danse comme Les dans le passé, comme Tony Adams et Ed Balls. »

Un troisième a déclaré : « Bon sang. Le public ne garde pas injustement le clown pour une fois !

Les juges ont voté à l’unanimité pour sauver Nikita.

Un Les ému a déclaré ensuite : « J’ai passé le meilleur moment. Cette dame [Nancy] a été incroyable, un excellent professeur. Elle m’a vraiment mis à l’épreuve… »

Il a ajouté : « J’apprécie vraiment et je comprends absolument le point de vue des juges.

« J’espère avoir reçu, c’est pour ça que je suis venu ici. »

Il a terminé en remerciant les hôtes Tess Daly et Claudia Winkleman ainsi que le reste de l’équipe Strictly.

Nancy a qualifié cela de « voyage court mais doux » et a dit à Les : « Je te respecte tellement, tellement. »

Nikita Kanda a survécu au premier match de danse

Nikita était naturellement déçu d'être parmi les deux derniers