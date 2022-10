Les fans sont strictement choqués alors que Kym Marsh se retrouve dans une soirée dansante – mais Matt Goss devient la dernière célébrité à être renvoyée chez elle

MATT Goss est devenu la troisième célébrité à sortir du Strictly Come Dancing – après avoir affronté Kym Marsh dans une danse choc.

Alors que la chanteuse et partenaire des Bros Nadiya Bychkova a été prévenue toute la semaine de quitter la compétition cette semaine, on ne pouvait pas en dire autant de la star de Morning Live Kym, qui s’est retrouvée sous le feu rouge après avoir échoué à obtenir suffisamment de votes.



Matt et Nadiya se sont affrontés avec Kym et Graziano lors de la danse[/caption]



Nadiya et Matt étaient le troisième couple renvoyé chez lui[/caption]

Les deux couples ont de nouveau exécuté leurs routines, avec Kym et son partenaire professionnel Graziano Di Prima en premier avec leur Samba to Volare de Gipsy Kings.

Après cela, Matt et Nadiya – qui ont déjà participé à la danse – se sont rendus sur la piste de danse avec leur Jive sur la reprise de Paul McCartney du classique d’Elvis, All Shook Up.

Ils ont ensuite dû affronter les juges pour le vote final, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Shirley Ballas et Anton Du Beke choisissant à l’unanimité de sauver Kym et Graziano.

Cependant, ils ont noté à quel point les deux concurrents se sont améliorés lors de la danse, Craig disant: «Je pense que les deux couples ont grimpé d’un cran majeur, je veux dire Matt tu es devenu incroyablement fou là-dedans, j’ai adoré ça, et Kym tu étaient vraiment géniaux là-dedans.

“Mais le couple que je voudrais sauver, c’est Kym et Graziano.”

Au moment où Anton a rendu son verdict, les règles de la majorité signifiaient que le choix de Shirley n’aurait fait aucune différence dans le résultat, bien qu’elle ait convenu avec ses collègues juges que Kym et Graziano devraient rester.

Anton, avant de cimenter le destin de Matt, a déclaré: «Je voudrais juste dire que vous devriez tous les deux être ravis de la façon dont vous avez joué dans la danse, c’est la situation la plus sous pression. Matt – c’est ta meilleure performance de toute la série, tu devrais être vraiment fier de toi.

En conséquence, la légende des années 80 a reçu ses ordres de marche.

Dans un au revoir émouvant, Matt a dit à Tess Daly : « »C’est une expérience extraordinaire, je suis en Amérique depuis 25 ans. Merci les juges pour votre franchise, vous m’avez aidé à bien des égards, ma posture – Anton, j’en suis plus conscient. Cette charmante dame à côté de moi, une championne du monde avec toute la patience. Je suis très honoré d’avoir dansé avec vous.

Il s’est ensuite tourné vers les concurrents restants et a dit: “Je vous aime les gars, allez-y les gars.”





Une Nadiya tout aussi émotive a déclaré à propos de Matt : « Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu enseigner et danser avec une icône de la musique. Mais, plus important que ça, j’ai eu le privilège de connaître Matt, pour qui tu es vraiment.

“Peu de gens te connaissent et tu es une belle âme, un humain très gentil et un vrai gentleman.”

Les fans ont été dévastés de voir Matt partir – mais ont été tout aussi choqués de savoir avec qui il devait affronter.

“Kim ne devrait pas être près de la danse, c’est un autre choc”, a écrit un fan.

“Je ne pensais pas que Kym serait dans la danse”, a déclaré un autre. “Je pensais qu’être au sommet de ce bloc du milieu aurait été suffisant pour lui permettre de passer une autre semaine”

« Kym et Graziano [shocked face]. Je savais que ça allait être un choc d’être dans les deux derniers, mais je ne pensais pas que ce serait eux », a convenu un troisième.

La semaine prochaine, les candidats restants présenteront une émission spéciale du centenaire de la BBC, qui honorera les émissions passées et présentes du diffuseur au cours des 100 dernières années.

Strictly Come Dancing se poursuit samedi à 18h45 sur BBC One.



Matt a rendu hommage à la “patiente” Nadiya alors qu’ils disaient au revoir à la série[/caption]



La dernière routine de danse du couple était un Jive to All Shook Up[/caption]