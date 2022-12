Les fans sont prêts à retourner au stade ; Billets à mettre en vente en ligne le lendemain de Noël

Après une interruption d’un an, les fans retourneront au Tata Open Maharashtra alors que l’action se déroulera devant les spectateurs dans les tribunes lors de la cinquième édition du seul tournoi ATP 250 d’Asie du Sud.

En raison de la pandémie de Covid-19, le tournoi s’est déroulé à huis clos l’année dernière, mais les fans peuvent désormais se joindre à la grande célébration de la cinquième édition du tournoi, qui se tiendra du 31 décembre au 7 janvier au stade Balewadi de Pune.

Les billets seront disponibles sur Zoonga.com à partir du 26 décembre, ont annoncé samedi les organisateurs dans un communiqué.

“Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau les supporters au stade. Nous avions autorisé certaines entrées publiques restreintes pendant les derniers jours de la compétition l’année dernière en prenant les précautions de sécurité nécessaires, mais cette année, le stade est entièrement ouvert aux supporters. C’est une année de célébration et j’espère que les fans viendront en nombre pour encourager leurs stars préférées et rendront cette édition encore plus spéciale”, a déclaré Prashant Sutar, directeur du tournoi de Tata Open Maharashtra et président de la Maharashtra State Lawn Tennis Association.

« Les supporters sont un élément crucial de tout sport. Aucun événement n’est complet sans le soutien des fans. Ensuite, les héros sportifs sont construits dans les tribunes alors que l’action en direct motive de nombreux jeunes. Tata Open Maharashtra est le meilleur événement de tennis en Inde et cette année, de nombreux grands joueurs raviront les fans avec leurs compétences. C’est une excellente occasion pour les jeunes joueurs de voir des joueurs vedettes en direct et d’apprendre de près », a déclaré Sunder Iyer, co-secrétaire de la All India Tennis Association et secrétaire de la Maharashtra State Lawn Tennis Association.

Les billets seront disponibles pour les blocs A, B, C, D, E, F et G – le prix le plus bas pour les tours préliminaires étant de 150 INR et le plus élevé étant de 750 INR. D’autre part, le prix du billet le plus bas sera INR 250 pour les demi-finales et INR 500 pour la finale tandis que le plus élevé est fixé à INR 1500 (demi-finales) et INR 1750 pour la finale.

L’entrée sera gratuite pour les tours de qualification.

Le champion de l’US Open 2014 et numéro 17 mondial Marin Cilic dirigera le peloton très compétitif du simple tandis que les triples champions du Grand Chelem Rajeev Ram et Joe Salisbury seront la principale attraction du double.

Le Tata Open Maharashtra sera organisé par la Maharashtra State Lawn Tennis Association en association avec le gouvernement indien.

Les qualifications débuteront le 31 décembre tandis que le tableau principal se jouera du 2 au 7 janvier.

