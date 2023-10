Les fans sont frustrés par le processus de billetterie « très de mauvaise qualité » pour la Coupe du monde de cricket | Coupe du monde de cricket ICC

Mumbai, Inde – Assister à une Coupe du monde fait partie de la liste de souhaits de tout fan de cricket. L’opportunité se présente une fois tous les quatre ans, l’attente est longue et ardue, cela peut coûter cher – mais en fin de compte, cela en vaut la peine.

De nombreux supporters indiens espéraient assister à la Coupe du monde de cricket chez eux, mais le retard des organisateurs dans l’annonce du calendrier final et un processus chaotique de billetterie ont contraint beaucoup d’entre eux à abandonner leur rêve.

Le Conseil international de cricket, l’organisme directeur mondial du cricket et organisateur de la Coupe du monde, a publié le calendrier le 27 juin. à peine 100 jours avant le début du tournoi le 5 octobre, lorsque l’Angleterre, championne en titre, affrontera la Nouvelle-Zélande lors du match d’ouverture à Ahmedabad.

L’annonce tardive a suscité des réactions négatives de la part des fans, car les calendriers des deux dernières Coupes du monde ODI en Australie et en Nouvelle-Zélande (2015) et en Angleterre et au Pays de Galles (2019) ont été publiés plus de 12 mois à l’avance.

Puis, le 9 août, moins de deux mois après le début du tournoi, les organisateurs de la Coupe du monde 2023 ont rendu les choses encore plus compliquées pour les fans en publiant un calendrier révisé.

Les dates ou les heures de début ont été modifiées pour neuf matches, y compris le très attendu match Inde-Pakistan à Ahmedabad, qui a été déplacé au 14 octobre par rapport à sa date initiale du 15 octobre. aurait sur les problèmes de sécurité et les demandes des pays participants.

Les billets de match pour le grand public n’ont été mis en vente de manière échelonnée qu’à partir du 25 août, soit à peine 41 jours avant le match d’ouverture. Et le processus de réservation des billets était loin d’être simple : les fans devaient d’abord s’inscrire pour pouvoir réserver des billets, puis attendre des heures avant de pouvoir les acheter.

Et pour beaucoup, l’occasion ne s’est jamais présentée.

Mayank Batra, un fan de cricket de New Delhi, avait réservé un vol pour le 15 octobre pour assister au match Inde-Pakistan à Ahmedabad, mais a été contraint de l’annuler après le report du match.

Le joueur de 28 ans a effectué une nouvelle réservation de voyage pour la nouvelle date, mais même cela s’est avéré en vain car il n’a pas réussi à mettre la main sur les billets pour le match.

« Il y a eu beaucoup de mauvaise gestion. Plusieurs personnes avaient déjà réservé leur voyage et n’ont pas pu obtenir les billets pour le match », a déclaré Batra à Al Jazeera.

Batra a déclaré que ses premiers billets d’avion aller-retour lui avaient coûté 30 000 roupies indiennes (360 dollars), mais que les prix avaient augmenté après le report du match, les billets aller simple coûtant 23 000 roupies indiennes (277 dollars).

« Finalement, j’ai annulé mes billets d’avion remboursables et j’ai plutôt réservé des billets de train. Mais je n’ai pas pu obtenir de billets pour le match, donc mon plan n’a pas fonctionné », a déclaré Batra.

Des modifications tardives du calendrier ont également entraîné une hausse des coûts d’hébergement, les prix de certaines chambres d’hôtel à Ahmedabad étant plus de 12 fois supérieurs au coût habituel, les chambres pouvant atteindre 53 000 roupies (637 dollars) la nuit dans des hôtels trois étoiles.

Pendant ce temps, ceux qui ont la chance de mettre la main sur des billets pour les matches peuvent également faire face à des prix énormes. Le prix des billets pour la Coupe du monde commence à 499 roupies (6 dollars) et monte jusqu’à 40 000 roupies (481 dollars) sur la plateforme de billetterie officielle. Les prix sur le marché de la revente sont exorbitants, le billet le plus cher pour l’Inde contre le Pakistan se vendant à 25 millions de roupies (300 545 dollars) sur Viagogo, une marque multinationale d’échange et de revente de billets.

La situation est également susceptible d’affecter les fans voyageant en Inde depuis l’étranger. Certains fans de la Barmy Army, un club de supporters de cricket anglais, devraient sauter la Coupe du monde en raison de la difficulté de planifier le voyage. Pendant ce temps, les supporters d’autres pays sont confrontés à des difficultés de visa, notamment pour le Pakistan voisin, fou de cricket.

Batra, qui a voyagé à travers l’Inde pour regarder le cricket, a déclaré qu’un voyage au Sri Lanka le mois dernier pour voir l’Inde affronter le Pakistan en Coupe d’Asie aurait été moins cher.

L’Inde a affronté le Pakistan à deux reprises en Coupe d’Asie, les battant par 228 points lors du Super Four après que leur match de phase de groupes ait été annulé en raison de la pluie.

« Même un voyage d’une journée à Colombo m’aurait coûté moins cher qu’un voyage à Ahmedabad. [as per the current prices] », a déclaré Batra. « Les billets pour ce match à Colombo étaient également très bon marché et les Indiens ont un visa à leur arrivée au Sri Lanka. »

‘Traitement injuste’

Anish Desouza, un fervent fan de cricket originaire de Mumbai, espérait assister à six matches de la Coupe du monde, mais a dû annuler son projet en raison de la disponibilité limitée de billets et des dépenses élevées impliquées.

Desouza, cofondateur du North Stand Gang, un groupe de supporters nommé d’après la tribune dans laquelle ils siègent au stade Wankhede de Mumbai, souhaitait assister à des matchs à Mumbai, Ahmedabad, Chennai et Calcutta. Mais il était difficile de trouver des billets, dit-il.

« La manière dont la vente des billets a été gérée était de très mauvaise qualité », a déclaré Desouza. « L’attente dans un système de file d’attente était très injuste pour les fans car nous avons dû attendre plus de quatre heures pour savoir que les billets étaient épuisés. »

Le passionné de sport qui a beaucoup voyagé, Vipul Yadav, a qualifié la gestion du processus de billetterie d’« absurde ».

« Le temps que j’ai passé à réserver des matches… c’est fou », a déclaré Yadav. « Nulle part dans le monde, il n’est nécessaire de se battre autant pour obtenir un billet. Tout cela est arrivé parce que la délivrance des billets a été effectuée trop tard.

Yadav se rendra à Paris pour les Jeux Olympiques l’année prochaine et a déclaré que le processus de réservation de billets pour cet événement était très simple.

« Le processus était si bon qu’ils [organisers] rendre la tâche si facile pour vous. Ils vous donnent un préavis d’une semaine concernant la mise en vente des billets, 48 ​​heures pour réserver et gardent également des créneaux ouverts pour vous », a déclaré Yadav.

La CCI, qui n’a pas encore annoncé combien de billets pour la Coupe du monde ont été vendus jusqu’à présent, n’a pas répondu à la demande de commentaires d’Al Jazeera sur les questions soulevées dans cet article.

BookMyShow, la plateforme de billetterie officielle de la Coupe du monde de cricket, a publié un déclaration le mois dernier sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, abordant la question des « billets limités ».

« Nous comprenons que tous les fans n’ont pas eu la vie facile, confrontés à des files d’attente et finalement à des chagrins dans leur tentative de réserver des billets. Dans un pays comme l’Inde, profondément passionné par le cricket, la demande est toujours massive alors que des dizaines de fans tentent de réserver des billets avec des files d’attente naturellement longues », a déclaré la société.

« Bien que ce soit toujours une course contre la montre pour avoir accès à cette extravagance de cricket, nous nous efforçons de pouvoir vous donner une chance d’avoir accès aux billets. »

Selon le site Internet de BookMyShow, d’autres billets pour les matches de l’Inde seront « bientôt disponibles » et les billets pour certains matches impliquant d’autres équipes, comme l’Angleterre, le Pakistan et l’Australie, sont toujours disponibles sur la plateforme.

Desouza, qui a assisté à la Coupe du monde ODI 2011 en Inde, a déclaré que le processus de billetterie était sans tracas à cette époque.

« Les billets pour la Coupe du monde 2011 étaient disponibles bien plus d’un an à l’avance », a-t-il déclaré. « Le processus s’est très bien déroulé. Il n’y avait pas de temps d’attente.

Il a comparé cela à son expérience en essayant d’acheter un match au stade Wankhede.

« Il était très difficile de trouver des billets. Quand un stade a 33 000 places et que vous ne libérez que 500 billets, c’est ridicule », a déclaré Desouza.

« Je ne mâche pas mes mots car c’est sûrement injuste pour des fans comme nous. »