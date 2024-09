Les fans sont étonnés de voir Catherine Zeta-Jones dévoiler son corps nu sur une photo « séduisante » : « Birthday Suit »

Catherine Zeta-Jones donner une touche unique à son cadeau pour Michael Douglas alors qu’elle célébrait le 80e anniversaire de son mari.

Zeta-Jones, qui partage un anniversaire avec le Wall Street L’actrice a posté une photo d’elle nue sur Instagram pour marquer leur journée spéciale.

La photo très éclairée, qui montrait le Chicago L’actrice se regardant dans un miroir de salle de bain portant des talons hauts noirs et rien d’autre, a utilisé l’exposition à la lumière et le placement des bras de Zeta-Jones pour cacher certains des aspects les plus personnels de son corps alors qu’elle posait pour le cliché avec un genou légèrement plié.

« Dans mon costume d’anniversaire ! Après plus de 25 ans passés à partager mon anniversaire avec mon mari, je suis à court d’idées cadeaux ! » a-t-elle écrit en légende du message du mercredi 25 septembre, Publication Instagram« C’est la deuxième option de cadeau, les balles de golf étant la première option… bien sûr 🤣 », a-t-elle plaisanté.

Voir la photo ici.

Quelques célébrités et des tonnes de fans ont laissé des commentaires applaudissant sa décision.

« La photo », acteur Alec Baldwin a écrit. « Pas le temps pour le golf. »

« 😂😂😂😂 Joyeux anniversaire », a écrit une personnalité de la télévision anglaise Piers Morgan.

« Écoutez, si mon corps ressemble à ça à son âge, je vais poster tous les nus et je me ficherai complètement de ce que vous pensez 😂 », a commenté un fan.

« Un retour en arrière si séduisant de votre séance photo pour le numéro de mai 2010 de Séduire magazine : je l’ai adoré à l’époque, je l’adore maintenant… joyeux anniversaire encore une fois, chère Catherine. 💝 🌟 👑 », a rappelé un fan, tandis qu’un autre a déclaré qu’il « se souvenait aussi de ça SÉDUIRE shoot” et a salué les « Belles photos. ❤️. »

« Sans âge et toujours aussi parfaite que tu l’as toujours été 😍Joyeux anniversaire mon ange, j’espère que ton mari appréciera son cadeau 🎁 », a commenté un autre fan.

En plus de son « cadeau » d’anniversaire spécial pour Douglas, l’actrice de 55 ans a partagé une photo d’elle-même datant d’il y a 25 ans posant avec son compatriote oscarisé dans un article précédent. sur InstagramSur la photo, Douglas se penche pour l’embrasser sur la joue tandis que Zeta-Jones sourit à la caméra.

« Joyeux anniversaire à Michael et à moi !! », a-t-elle écrit, ajoutant : « Je t’aime de tout mon cœur ♥️. »

