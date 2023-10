Les fans sont en colère contre la « condescendance » de Tess Daly alors que la deuxième célébrité est rejetée

Les fans STRICTEMENT étaient furieux de « patronner » Tess Daly ce soir alors que la deuxième célébrité était rejetée.

Le DJ de la BBC Radio Nikita Kanda a quitté la compétition après une danse contre Zara McDermott, qui avait terminé troisième du classement cette semaine.

Les fans strictement enragés contre Tess Daly ce soir alors que Nikita Kanda a été rejetée

Après que les juges ont pris leur décision, Nikita a déclaré : « Je ne veux pas encore partir, j’ai l’impression de l’avoir laissé tomber.

«J’ai passé de très bons moments et j’aime toute ma famille Strictly, vous allez tous me manquer.

«C’est un rêve devenu réalité, je suis très reconnaissant. Je dois dire le plus grand merci à Gorka, il a été le plus grand soutien et j’ai passé le meilleur moment de ma vie.

Gorka a ajouté : « Je suis plus que fière d’elle, pour quelqu’un qui n’a aucune expérience en danse ou en performance, venir à ce spectacle et danser devant des millions de personnes – pendant trois semaines, je pense que c’est incroyable. »

Se tournant vers Nikita devant la caméra, il a ajouté : « Tu devrais être très fier de toi, tu ne m’as jamais laissé tomber et je suis très fier de toi.

« Cette émission va vous apprendre tellement de choses sur vous-même que vous pourrez emporter avec vous et je garderai des souvenirs incroyables. Je n’ai jamais autant ri en trois semaines qu’avec toi.

Après que Tess ait partagé ses réflexions, les téléspectateurs se sont tournés vers X – anciennement Twitter – pour exprimer leurs frustrations.

L’un d’eux a écrit : « Est-ce que Tess a besoin de parler à la célébrité qui part comme si elle avait 5 ans ? »

Un autre a ajouté : « À proprement parler, Tess Daly doit être la personne la plus condescendante à la télévision. »

Un troisième a accepté : « J’ai raté le discours condescendant de Tess, ‘aww wuvvy diddums so sowwy to see you go’ schpiel ! C’est tellement authentique et émouvant.

Strictly Come Dancing est diffusé BBC Un et est disponible sur BBC iPlayer.

Nikita a affronté Zara McDermott lors de la danse

Nikita n'a pas réussi à impressionner les juges avec son Jive sur le thème Clueless samedi soir