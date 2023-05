Les fans sont désemparés alors que la comédie bien-aimée diffuse le dernier épisode après six ans sur les écrans

Les fans d’AMAZON Prime étaient bouleversés lorsqu’une comédie bien-aimée a diffusé son dernier épisode.

Au fil des ans, The Marvelous Mrs Maisel a gagné un public presque culte et a remporté un succès mondial.

Mais la série comique dramatique a maintenant pris fin après six ans et ses fans sont dégoûtés.

Le spectacle, qui met en vedette Rachel Brosnahan, 32 ans, en tant que personnage principal de Miriam ‘Midge Maisel, tourne autour d’une bande dessinée juive féminine essayant de réussir dans le New York des années 1960.

Depuis que la série a fait ses débuts en mars 2017, La merveilleuse Mme Maisel a été acclamée par la critique et des dizaines de récompenses.

En six ans, il a remporté trois Golden Globe Awards, cinq Screen Actor’s Guild Awards, six Critics Choice Awards et sept Primetime Emmy’s.

Il a également fait des noms familiers comme Tony Shalhoub et Alex Borstein tandis que des stars établies comme Jane Lynch, Sterling K. Brown, Wanda Sykes et l’actrice nominée aux Oscars Stephanie Hsu ont joué des rôles importants.

Malgré beaucoup de succès, en 2022, Amazon Prime a annoncé que l’émission ne serait pas renouvelée au-delà de la cinquième saison.

La créatrice Amy Sherman-Palladino avait précédemment déclaré à TVLine : « Nous ne voulons pas prolonger notre accueil. Midge a un voyage à faire.

« Nous savons émotionnellement où nous voulons la terminer et à quel moment nous voulons l’arrêter. »

Et comme le dernier épisode a été abandonné sur le service de streaming, des fans dévoués se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à la série bien-aimée.

Un fan s’est exclamé : « Je viens de le finir et je pleure parce que moi aussi j’étais heureux et fier de Midge et voir Lenny une dernière fois était incroyable merci beaucoup pour ce spectacle incroyable ça va terriblement me manquer !!! »

Un deuxième a fulminé : « Il n’y a absolument aucune raison de mettre fin à cette émission. Je dénonce cette annulation.

Alors qu’un troisième était d’accord: «Wow. Quelle belle fin. Ce spectacle n’aurait pas dû être annulé. Il mérite plus. C’est juste si bon.

« Je viens de finir de regarder le dernier épisode, et je suis maintenant très contrarié. Ce spectacle a été génial! C’est là-haut avec les grands de la télévision de tous les temps. Je suis dégoûté qu’il n’y en aura plus. Je vais tout revoir mais pas avant un moment. Je dois traiter mon chagrin », a tweeté un troisième.

Tandis qu’un quatrième a dit avec émotion: « J’ai revu depuis le début. Un tel spectacle spécial, je suis tellement triste !!!”

Pendant ce temps, un cinquième fan a noté: « Je ne suis pas prêt pour ce genre de dommages émotionnels. »

De plus en plus de fans se sont tournés vers Twitter car ils ont ouvertement admis que l’épisode final les avait fait pleurer de joie, de satisfaction et aussi de tristesse que la série touche à sa fin.

L’un d’eux a écrit: «La finale de Mme Maisel m’a enfin fait comprendre ce que la fin de partie des vengeurs était censée me faire ressentir. assis dans mon canapé et applaudissant, applaudissant et pleurant.

Un autre a commenté: « Merci pour cette finale qui nous a brisé le cœur, mais nous a donné un beau rapprochement. »

Un troisième a écrit: « Bien après l’heure du coucher, je pleure sur la finale de Mme Maisel .

« Je devrais être endormi mais je pleure toujours sur la fin de Mme Maisel. Le dernier épisode était parfait », a déclaré un autre.

Pendant ce temps, un cinquième a ajouté: « 15 minutes après le début de la finale de Maisel et je pleure déjà, je ne suis pas prêt pour que cela se termine. »

