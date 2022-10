Les fans sont convaincus qu’ils ont élaboré le thème de danse de Molly et Carlos cette semaine après avoir repéré un “indice” dans le choix de la musique

Les fans de STRICTLY Come Dancing sont convaincus qu’ils ont compris le thème de danse de Molly et Carlos après avoir lancé un énorme “indice”.

Les téléspectateurs de l’émission de la BBC ont été stupéfaits de voir le présentateur de CBBC, 21 ans, dans les deux derniers la semaine dernière, après que leur routine Couple’s Choice basée à Grange Hill n’ait pas coché les cases.

Bbc

Les fans de Strictly Come Dancing sont convaincus d’avoir compris le thème de la danse de Carlos et Molly[/caption]

Pennsylvanie

L’émission de la BBC a confirmé qu’ils danseront sur le morceau de Kate Bush Running Up That Hill (A Deal With God)[/caption]

Pourtant, la semaine d’Halloween est sûre de remettre le duo populaire sur les rails, avec Strictly Come Dancing confirmant qu’ils danseront sur le morceau de Kate Bush Running Up That Hill (A Deal With God).

Kate, l’auteur-compositeur-interprète de 63 ans, s’est soudainement retrouvée cool après que son hit de 1985, Running Up That Hill, soit apparu dans Stranger Things.

Une brève scène mettant en vedette Running Up That Hill dans la dernière série du phénomène de science-fiction Netflix Stranger Things a permis à 700 000 personnes de diffuser la chanson tous les jours rien qu’au Royaume-Uni.

Dans le drame, c’est la chanson préférée du garçon manqué Max, et ses amis l’utilisent pour la forcer à sortir d’un état hypnotique.

LIRE STRICTEMENT VENIR DANSER oser le diable Strictly star Tony s’apprête à “exaspérer” les fans avec sa tenue lors de l’émission de samedi ‘LA SÉCURITÉ D’ABORD’ Nikita et Ellie de Strictly se moquent des commentaires des juges sur le drame de “l’ascenseur illégal”

Les fans pensent maintenant que l’utilisation récente de la piste par Netflix signifie que la routine de Molly sera basée sur Stranger Things.

Un fan s’est rendu sur Reddit pour se dire : “Molly’s AT va être sur le thème de Stranger Things comme une quasi-certitude. Je pensais que cela allait revenir en juillet, lorsque RUTH a dominé les charts uniquement grâce à son apparition dans cette émission.

Un autre a écrit: “Quand j’ai vu la scène” Running Up That Hill “sur r / StrangerThings, j’ai conclu -” Cela va finir sur Strictly ou Dancing with the Stars.

Un troisième a alors noté: “Running Up That Hill est maintenant très fortement associé à une émission de télévision” effrayante “.”





Molly a récemment adressé son premier Strictly dance off.

Elle a déclaré: «Je comprends tout à fait ce qu’ils disaient, je suppose qu’avec le thème musical et tout, ce n’était pas aussi excitant que certaines de nos danses parce qu’il n’y avait pas beaucoup d’endroits où le prendre. C’était donc plus à nous de l’emmener ailleurs… »

Le duo de danse a obtenu son score le plus bas à ce jour de seulement 30 points avec un 6/8/8/8.

Elle a ajouté: “C’était difficile. J’ai définitivement dû retenir quelques larmes parce que je m’amusais tellement et ça ne peut pas être ma dernière danse, tu sais ? Et j’espère que je n’ai pas laissé tomber Carlos parce qu’il a été un partenaire tellement incroyable et je ne voulais pas que ça s’arrête là.

“C’était une nuit difficile.”

Pendant ce temps, Kate, rarement vue, a récemment révélé la véritable signification de sa chanson à succès.

Reclusive Kate donne rarement des interviews ou apparaît à la télévision et n’a jamais fait que deux grands ensembles de performances en direct.

Cela signifie également que Kate est la plus ancienne artiste féminine à atteindre le n ° 1, prenant le record de Cher, qui avait 52 ans lorsque Believe était en tête des charts en 1998.

En savoir plus sur le soleil I-RARES Apple lance un iPhone spécial que seules certaines personnes sont autorisées à posséder DI-WOW Je suis une maman de 4 enfants et j’ai donné un coup de pouce à ma maison du conseil sur un budget

Kate a dit à Emma Barnett de Woman’s Hour : “Ce qui est vraiment merveilleux, je pense, c’est que c’est ce tout nouveau public qui, dans de nombreux cas, n’a jamais entendu parler de moi. Et j’adore ça.

“La pensée de tous ces gens vraiment jeunes entendant la chanson pour la première fois et la découvrant, je pense que c’est très spécial.”

Netlix

Les fans estiment que la routine sera sur le thème de Stranger Things – avec le drame de Netflix rendant à nouveau célèbre le morceau de Kate Bush[/caption]

Pennsylvanie

Molly et Carlos ont affronté leur première danse dimanche[/caption]

Pennsylvanie

Ils ont survécu de justesse après que leur routine Couple’s Choice n’ait pas atteint les notes aiguës[/caption]