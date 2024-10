Les fans sont convaincus que Jason Kelce s’est endormi pendant le concert de Taylor Swift

C’était peut-être juste l’angle de la photo.

Peut-être qu’il fermait juste les yeux un instant, s’imprégnant de l’atmosphère du spectacle « Eras Tour » de Taylor Swift à Miami aux côtés de sa femme et de ses deux filles – avec sa mère qui serait également présente.

Mais certains utilisateurs des médias sociaux étaient convaincus que Jason Kelce – l’ancien centre des Eagles et frère de l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce – s’est endormi à un moment donné pendant l’émission après que Beau Allen, ancien plaqueur de nez et coéquipier des Eagles, a posté une photo sur X vendredi.





Certains fans pensaient que Jason Kelce s’était endormi pendant le concert de Taylor Swift.

concert le 19 octobre. Capture d’écran via X/@Beau_Allen

« Parfois, j’ai l’impression que tout le monde est un bébé sexy et que je suis un monstre sur une colline », a écrit Allen, faisant référence aux paroles de la chanson de Swift, « Anti-Hero ».

Une source dit à la page six que « c’était une blague », cependant, et a noté comment la main de Kelce semblait être en l’air pendant la photo.

«Beau ne faisait que plaisanter avec lui», a déclaré la source à Page Six.

La photo montrait Kelce assis à l’intérieur du Hard Rock Stadium tandis que sa femme, Kylie, regardait Swift – la petite amie de Travis – depuis le siège à sa droite, se levant et tenant l’une de leurs filles.

Les yeux de Kelce, sur la photo, semblaient fermés, ce qui suggère qu’il aurait pu s’endormir lors d’un concert.

« Caught in 4K », le compte de « New Heights », le podcast des frères Kelce, a écrit dans une réponseajoutant des emojis au visage qui pleure bruyamment et au visage avec des larmes de joie.

« Revivre sa première soirée avec Kylie » un autre utilisateur a écritfaisant référence à l’histoire de Kelce s’endormant au bar lors du premier rendez-vous du couple. « Tellement romantique. Bonne chance pour le porter.

Depuis qu’il a pris sa retraite à la fin de la saison 2023, Kelce s’est tourné vers le côté médiatique de l’industrie – en tirant parti du podcast qu’il co-anime avec Travis pour conclure un accord massif avec Amazon et en signant un accord avec ESPN pour apparaître sur leur « Monday Night Countdown ». » montrent en tant qu’analyste.

Taylor Swift se produit lors de son concert à Miami le 18 octobre. Getty Images pour la gestion des droits TAS

Jason Kelce travaille comme analyste pour ESPN depuis qu’il a pris sa retraite de la NFL. Imagn Images

Au cours de la semaine 6, Kelce s’est rendu au MetLife Stadium avec l’équipage et a côtoyé les fans des Bills alors qu’il était habillé en Fred Flinstone avant la victoire de Buffalo sur la route contre les Jets.

Mais sur leur podcast hebdomadaire, de nombreuses discussions tournent autour de la relation de Travis avec Taylor – depuis les apparitions sur scène lors des spectacles « Eras Tour » pendant l’intersaison jusqu’aux soirées en amoureux à New York le week-end dernier pendant la semaine de congé de Kansas City – qui ont commencé l’année dernière. , Swift assistant à la plupart des matchs de Travis lorsqu’ils n’interfèrent pas avec un spectacle.

Pourtant, Kelce a déclaré lors d’une comparution en juin que le statut de célébrité de son frère en tant que petit ami de Swift ne l’avait pas changé.

« Je ne l’ai pas vu changer du tout », a déclaré Jason. «Je pense que c’est un compliment. Il est resté fidèle à lui-même ; il est toujours humble, il traite tout le monde avec le plus grand respect comme s’ils étaient égaux, peu importe qui ils sont.

Swift a assisté au match de la cinquième semaine des Chiefs contre les Saints au Arrowhead Stadium, mais lorsque Kansas City affrontera San Francisco dimanche, elle se préparera pour son dernier spectacle à Miami.