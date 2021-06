Les fans sont convaincus que Janette Manrara a quitté l’émission pour It Takes Two parce qu’elle est enceinte après avoir révélé ses projets de bébé

Les fans de STRICLTY étaient convaincus que Janette Manrara avait quitté la série pour It Takes Two parce qu’elle est enceinte après avoir révélé ses projets de bébé.

Les fans de Sharp se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réflexions sur les prochains mouvements du danseur professionnel en tant qu’hôte du spin-off Strictly: It Takes Two.

Les fans ont essayé de mettre deux et deux ensemble car ils soupçonnaient que Janette attendait son premier enfant avec son mari, danseur professionnel, Aljaž Škorjanec.

L’un d’eux a tweeté : « Combien de temps avant de découvrir que Janette est enceinte ?! Heureuse qu’elle soit la nouvelle animatrice de #ItTakesTwo ! #Strictement. »

Un autre a déclaré: «Pourquoi tout le monde suppose-t-il que Janette est enceinte? Peut-être qu’elle l’est, mais peut-être qu’elle pensait que c’était son opportunité de se lancer dans la présentation car c’est quelque chose qu’elle a toujours voulu faire. #ItTakesTwo#Strictly#theoneshow#”

Janette et Aljaž sont ensemble depuis 10 ans, et le mois dernier, la favorite de Strictly a admis qu’elle avait eu trop peur de se lancer dans la maternité parce que « son corps est son travail ».

Cependant, après avoir enduré 2020, Janette a décidé qu’il n’y avait pas de «moment parfait» pour devenir maman.

Elle a expliqué : « Nous avons toujours voulu avoir un bébé, mais 2020 m’a définitivement fait dire : ‘Tu sais quoi, Janette, ça ne sera jamais le moment parfait mais ça va toujours être le bon moment’.

« En tant que femme danseuse, mon corps est mon travail, donc c’est effrayant de prendre cette décision quant au moment idéal pour fonder une famille.

« J’ai toujours pensé qu’il y aurait un mois et une année parfaits, mais ce que 2020 m’a fait réaliser, c’est que le moment parfait ne se présentera jamais. »

Images SOPA/LightRocket via Gett

Janette a annoncé cette semaine qu’elle démissionnait strictement[/caption]

Janette a quitté la série après huit ans pour animer le spin-off Strictly: It Takes Two.

Le joueur de 37 ans remplacera Zoe Ball, qui a quitté son poste de présentatrice en mai après une décennie.

Partageant ses nouvelles sur The One Show plus tôt cette semaine, elle a révélé qu’elle rejoindrait Rylan Clark-Neal dans le programme BBC 2 les soirs de semaine, pendant que l’émission de danse était diffusée.

En discutant de son nouveau rôle, la star cubano-américaine a admis qu’elle était émue de ne plus se rendre sur la piste de danse emblématique.

Getty

Elle a été un succès avec EastEnder Jake Wood[/caption]

Elle a déclaré aux animateurs Alex Jones et Ronan Keating : « Je ne danserai pas. Je ne veux pas me remonter le moral parce que je me suis beaucoup réveillé aujourd’hui, mais cela a été la partie la plus difficile d’accepter cet incroyable honneur de rejoindre It Takes Two.

« C’est la réalisation que je ne serai plus sur cette piste de danse légendaire de Strictly. Mais je pense que c’est la progression la plus belle et la plus naturelle.

«Je fais toujours partie de la famille Strictly, je vais toujours voir mes collègues pros tout le temps et je continuerai à danser, comme on dit.

« Je vais trouver un moyen de continuer à danser. »





Janette a rejoint Strictly pour la première fois en 2013 dansant avec Julien MacDonald, elle s’est ensuite associée à Jake Wood, Peter Andre, Melvin Odoom, Aston Merrygold, Dr Ranj Singh et Will Bayley.

L’année dernière, elle a dansé avec HRVY et est arrivée à la deuxième place – son meilleur classement.

Zoe, 50 ans, a annoncé qu’elle quittait son poste d’hôte en mai de cette année.

Elle a décroché le poste de Claudia Winkleman en 2011 lorsqu’elle est passée à la tête du spectacle principal avec Tess Daly.

En 2019, l’ancien présentateur de This Morning Rylan, 32 ans, a commencé à partager les tâches d’hébergement avec Zoe.