Les fans sont convaincus qu’Adele et Rich Paul se sont secrètement mariés

Adele et Rich Paul sont l’un des couples les plus aimés d’Hollywood, et maintenant, les fans sont convaincus qu’ils se sont discrètement mariés.

Suite à sa grande victoire aux Creative Arts Emmy pour son spécial de novembre 2021 Adele une nuit seulementAdele a publié une série de photos sur Instagram dans lesquelles les fans se demandent si elle et son petit ami pourraient en fait être mari et femme.

« Putain de merde, je suis content comme un coup de poing ! Merci @mrbenwinston de m’avoir laissé tomber ce tour cet après-midi !! Faites-moi confiance pour avoir officiellement un EGO », a-t-elle écrit dans sa légende. “Merci beaucoup @televisionacad, je suis tellement honoré de recevoir ça. Big up à toutes les personnes impliquées. @griffithobservatory merci de m’avoir laissé chanter sur votre montagne et un grand amour à tous les autres nominés x.

Parmi d’autres photos publiées par la chanteuse, la troisième photo voit son prix Emmy placé sur sa table basse. Mais ce qui a vraiment attiré l’attention de ses partisans, c’est une boîte de tuiles Rummikub derrière la statuette, sur laquelle sont écrits les mots “The Paul’s”, ce qui laisse supposer qu’Adele a pris le nom de famille de son beau.

Bien qu’Adele ait donné aux fans quelques petits détails sur sa relation avec Rich Paul dans des interviews ici et là, elle a quand même réussi à garder leur union assez privée après son divorce très médiatisé avec Simon Konecki. Dans cet esprit, nous ne serions pas surpris si la superstar voulait garder ses affaires au plus bas, même si cela signifie révéler discrètement qu’elle est mariée via une diapositive Instagram.