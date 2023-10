Johnny & Associates, l’une des agences de divertissement les plus célèbres de la J-pop, a retiré le nom de l’entreprise dans le cadre de sa rémunération aux talents qui a subi une agression sexuelle aux mains de son défunt fondateur homonyme, Johnny Kitagawa.

L’agence a divisé en deux: une société, nommée « Smile-Up », va être responsable de l’indemnisation des victimes.

Une autre entreprise, encore anonyme, accueillera des artistes. Les fans de Johnny & Associates ont été sollicités pour décider quel devrait être le nom de la nouvelle agence.

La reconnaissance internationale des abus commis par Kitagawa a conduit à la chute publique de l’agence. Cela a également catalysé de nombreuses émotions parmi les victimes d’abus et les fans du talent masculin produit par Johnny & Associates (également connu sous le nom de Johnny’s).

Quelques victimes avoir claqué Les efforts de rebranding de Johnny & Associates sont considérés comme un geste symbolique dénué de sens, une tentative désespérée de rester à flot au milieu des appels à la fermeture de l’entreprise.

Quelques fans inconditionnels ont également exhorté l’agence à rendre des comptes aux victimes.

Mais comment le plaidoyer et les commentaires des fans façonneront un bilan sur la culture de l’agression sexuelle qui a été exposée au sein de l’agence et de l’agence. L’industrie japonaise du divertissement dans son ensemble ça reste à voir.

Chute d’un titan : Johnny & Associates

Des allégations et des rumeurs d’agression sexuelle systémique ont tourmenté Johnny & Associates depuis des décennies.

Kitagawa, le défunt fondateur de l’agence réservée aux hommes, était connu sous le nom de le « roi des boys bands japonais »», responsable de la production de boys bands bien-aimés et de personnalités masculines du divertissement. Il a été accusé à plusieurs reprises agressant de jeunes garçons signés sur son label des années 1950 aux années 2010.

Malgré cela, Kitagawa a échappé à la culpabilité et à la punition jusqu’à sa mort en 2019. Cela a été facilité par son pouvoir dans l’industrie du divertissement et par ce que Hiroshi Fujita, professeur de journalisme à l’Université Sophia de Tokyo, a qualifié de « l’influence des médias japonais ». « prudent et timide » approche pour aborder les « sujets sensibles ».



Documentaire “Prédateur”

À un moment donné, il semblait que Johnny & Associates serait à jamais intouchable.

Puis, en mars 2023, la BBC a publié un documentaire : Predator : Le scandale secret de la J-Pop. Le documentaire expose les allégations d’abus de Kitagawa comme « le scandale sexuel secret du Japon » ainsi que la dissimulation des médias nationaux qui a entravé la justice.

Après une réaction explosive au documentaire au niveau national et international, ainsi que des nouvelles d’un Intervention des Nations Unies pour interroger les victimes d’abus, Julie Fujishimanièce de Kitagawa qui a pris la présidence de Johnny & Associates, a admis les allégations étaient vraies et a présenté des excuses.



Désormais sous la direction du nouveau PDG et ancien talent de Johnny’s Noriyuki Higashiyama, la société promet des réparations aux victimes.

Mais avec Higashiyama lui-même confronté à des allégations d’abus sexuels et des entreprises japonaises, de McDonald’s à Nissan couper les liens avec l’agence et leurs talents, les fans se demandent ce que l’avenir réserve à l’entreprise autrefois titanesque du divertissement japonais.

Relations « parasociales »

Comme l’explique la sociologue Karen Sternheimer dans Culture des célébrités et rêve américaince que les fans ressentent souvent pour leur star de musique ou leur société de divertissement préférée est indirect et dangereusement « parasocial » – basé sur une relation qu’ils imaginent avoir avec une autre personne qu’ils ne connaissent pas personnellement.

Cela peut signifier que l’amour d’un fan pour un certain artiste peut le conduire à s’aligner émotionnellement, idéologiquement et même politiquement avec l’artisteles défendant contre les critiques et mettant fin aux discours peu flatteurs à leur sujet.

Entreprise, fidélité à la marque ?

Dans certains cas, la conception que les fans ont de la célébrité de leur célébrité préférée peut s’étendre à la société qui a produit ces talents.

Les fans des stars Disney Hilary Duff, Miley Cyrus et Selena Gomez peuvent se considérer plus généralement comme «Fans de Disney », tandis que les fans des groupes de filles coréens Génération de filles, Velours rouge et aespaproduit par le label et société de gestion coréen SM Entertainment, peut se considérer comme «Fans de SM.»

Cela est particulièrement vrai lorsque les entreprises encourager stratégiquement les comportements fanatiques et mobiliser les attachements affectifs autour de la marque de l’entreprise.

Johnny & Associates fait certainement l’affaire avec sa création de communautés de fans autour de ses talents masculins, ou comme on les appelle familièrement, Johnny’s Idols (ou Janīzu).



Les fans peuvent être trop zélés

Les fans purs et durs sont connus pour défendre leurs célébrités préférées contre les critiques, fermant les yeux sur les points de vue qui, selon eux, pourraient ternir l’image de leur idole.

Critiques de musique ont exprimé leur crainte de critiquer Taylor Swift à cause de ses fans trop zélés, que l’écrivain Kara Kennedy a qualifié de «semblable à un culte.»

Les journalistes aiment Parc Juwon et Raphaël Rachidparlant du dévouement des fans de K-pop, ont tiré la sonnette d’alarme sur la manière dont les fans ont attaqué ceux qui osent gâcher le plaisir d’adorer leurs artistes préférés en regardant à travers des lunettes critiques.

Cependant, ces fans peuvent tout aussi bien se mobiliser pour maintenir le statut quo.

Si les observations de la culture des fans existante sont une indication, nous devrions nous attendre à ce que certains fans puissent rester émotionnellement investis dans l’agence, quelles que soient les conséquences désastreuses du scandale.

Faire respecter la responsabilité

Il faut s’attendre à d’autres répercussions suite à l’annonce faite en septembre concernant les victimes. rechercher des accusations criminelles. Les fans de Johnny & Associates ne doivent pas utiliser leur pouvoir et leur présence au sein des réseaux transnationaux pour détourner l’attention des abus de l’agence artistique.

Documentaires, Série YouTube et exposés éditoriaux ont joué un rôle important dans la promotion des mouvements visant à demander des comptes aux prédateurs sexuels dans les industries du divertissement.

Particulièrement à l’heure où les victimes s’expriment, le public, y compris les fans, devra décider comment ses actions, ses commentaires culturels et son soutien aux victimes peuvent contribuer de la manière la plus productive à ce jugement.