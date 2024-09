Les fans s’extasient devant le rendez-vous de Taylor Swift et Travis Kelce à New York après la victoire des Chiefs

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines En savoir plus

Les fans sont en extase devant le dernier rendez-vous galant de Taylor Swift et Travis Kelce après que les Chiefs de Kansas City ont remporté leur premier match de la saison de la NFL.

Le couple préféré des fans a été aperçu lors d’une douce sortie à New York le vendredi 6 septembre. Dans une vidéo publiée sur X par un fan, Kelce et Swift sont entrés main dans la main dans une pizzeria, Lucali, située à Brooklyn, New York.

Pour l’occasionLa chanteuse de « Fortnight » a ébloui dans une tenue entièrement noire, comprenant un haut transparent – ​​avec un bandeau en dessous – un short et un blazer. Elle a associé cette tenue à des bottes noires à talons montant jusqu’aux genoux, un sac à main matelassé assorti et des colliers argentés et dorés.

Pendant ce temps, l’ailier rapproché des Chiefs portait un gilet couleur chair, un pantalon rayé noir et gris et des baskets noires. Il portait également une casquette noire, ainsi qu’une montre et un collier en or.

Sur X, les fans ont été ravis de l’apparition de Kelce et Swift – qui sortent ensemble depuis l’année dernière – à New York.

« Ils sont tous les deux magnifiques !!! J’adorerais voir ça », a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a ajouté : « Le couple qui fait la différence. »

« Se réveiller pour voir Tayvis [Taylor and Travis] « Sortir à New York pour un rendez-vous galant, c’est tellement adorable », a tweeté un troisième.

Un quatrième internaute a écrit : « Je suis tellement heureux pour elle ! J’espère qu’elle profitera de tous ces bons moments. J’espère qu’ils passeront de bons moments ensemble. »

La lauréate d’un Grammy est une fan de longue date de Lucali, puisqu’elle a même été aperçue au restaurant en janvier, aux côtés de son amie proche Blake Lively.

Le rendez-vous de Swift et Kelce intervient un jour après que les Chiefs ont remporté leur premier match de la saison 2024 de la NFL. Sans surprise, Swift était au stade Arrowhead pour encourager son petit ami, alors qu’il jouait lors du match d’ouverture de la saison contre les Ravens de Baltimore. Pour l’occasion, elle portait une paire de bottes en cuir rouge au-dessus du genou avec un corset en jean et un short assorti. Elle a également été vue dans une loge en train de siroter un verre et de discuter avec les partenaires de Kelce, Donna Kelce et Ed Kelce.

ouvrir l’image dans la galerie Taylor Swift arrive avant le match Kansas City Chiefs contre Baltimore Ravens au GEHA Field du Arrowhead Stadium (Getty Images)

La chanteuse d’Anti-Hero est en pause de deux mois de sa tournée Eras, dont l’étape européenne s’est terminée en août. Ce temps libre dans son emploi du temps chargé lui permet d’assister à de nombreux matchs du début de saison. Sa tournée reprendra à Miami en octobre avant qu’elle ne donne son dernier spectacle à Vancouver en décembre.

L’apparition de Swift au match intervient également quelques jours après que Kelce ait dissipé les rumeurs de rupture. Le 3 septembre, un prétendu contrat de rupture – qui semblait porter le logo de l’équipe de relations publiques de Kelce, Full Scope Public Relations – est devenu viral, les documents affirmant que l’athlète et Swift avaient prévu d’annoncer leur rupture le 28 septembre. Le document affirmait également que la déclaration avait été publiée trois jours « après la rupture » pour « permettre à la frénésie médiatique initiale de se calmer et d’assurer la clarté ».

Cependant, Full Scope PR a révélé plus tard que ce contrat était faux tout en précisant que le couple n’avait pas l’intention d’annoncer sa rupture.

« Ces documents sont entièrement faux et fabriqués et n’ont pas été créés, émis ou autorisés par cette agence », a déclaré un représentant de Full Scope PR dans un communiqué. L’Indépendant« Nous avons engagé notre équipe juridique pour engager des poursuites contre les personnes ou entités responsables de la falsification illégale et préjudiciable de documents. »

Le De nouveaux sommets L’animateur du podcast s’est également récemment extasié sur sa relation avec l’interprète de « All Too Well ». Lors d’une apparition sur Le spectacle de Rich Eisen, Kelce a parlé de l’intérêt de sa petite amie pour le football, après que son coéquipier Patrick Mahomes a déclaré que le lauréat d’un Grammy « élaborait déjà des jeux » pour l’équipe. Lorsque Eisen a demandé si les commentaires de Mahomes étaient vrais, Kelce a répondu que oui, avant d’expliquer la méthode de Swift pour comprendre le fonctionnement du football.

« Elle a été très ouverte à l’idée d’apprendre le jeu, elle ne connaissait pas grand-chose aux règles et à tout le reste », a-t-il expliqué. « Je pense que ce qui la rend si bonne dans sa profession, c’est qu’elle est très minutieuse dans tous les aspects, des paroles à la musique, en passant par les sorties et les clips. Elle est si minutieuse que je pense qu’elle était simplement curieuse de connaître la profession. »