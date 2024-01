Les fans s’évanouissent devant le look de Jackson Wang pour le défilé Louis Vuitton FW2024 de la Fashion Week de Paris : “Absolument irrésistible”

Jackson Wang, membre de GOT7, a récemment assisté au défilé Louis Vuitton FW2024 de la Fashion Week de Paris, laissant les fans obsédés par son regard sur l’événement. Louis Vuitton a présenté la collection Homme Automne-Hiver 2024 de Pharrell Williams le 16 janvier 2024 au Jardin d’Acclimatation à Paris. Le spectacle a été présenté par l’illustrateur américain Ron Husband, célèbre animateur des studios Walt Disney.

De nombreuses célébrités, comme Venus Williams, Bradley Cooper, Carey Mulligan, Lil Yachty et Chanel Iman, entre autres, étaient présentes à l’événement. Mais les yeux des fans de K-pop étaient uniquement tournés vers Jackson Wang, qui portait une tenue entièrement noire de Louis Vuitton.

Divers moments de l’artiste K-pop ont été capturés par de nombreux médias et partagés sur les réseaux sociaux. Jackson lui-même a également partagé certains de ses looks pour l’événement sur son compte Instagram officiel. Ses fans adorent son look et le qualifient d’irrésistible.

Les fans adorent les nouveaux visuels de Jackson Wang pour la Fashion Week Louis Vuitton FW2024 de Paris

Jackson Wang est un artiste K-pop aux multiples talents connu pour ses compétences en chant, rap, écriture de chansons, danse et design de mode. Jackson a fait ses débuts avec GOT7 en 2014, mais depuis 2021, il n’est plus associé au groupe. Wang est actuellement signé sur son propre label, Team Wang Records.

Ses compétences en matière de design de mode ont attiré l’attention de nombreux grands artistes et il a travaillé avec de nombreuses marques de mode haut de gamme. Jackson est associé à Fendi, Cartier et Armani Beauty, et en 2023, il est devenu ambassadeur de la marque Louis Vuitton.

L’artiste K-pop a été présenté dans la campagne de voyage “Horizon Never Ends” de Louis Vuitton, et ses fans ont été très enthousiasmés par son partenariat avec la maison de couture de luxe. Sa récente participation à la Fashion Week Louis Vuitton FW2024 de Paris a également créé beaucoup de buzz parmi ses fans internationaux.

Lors de la collection Louis Vuitton Homme Printemps-Été 2024, la chevelure bicolore de Jackson Wang a conquis le cœur des fans. L’artiste K-pop a de nouveau réussi à attirer l’attention de ses fans avec une apparition à la Fashion Week de Paris automne-hiver 2024, vêtu d’une tenue LV classique accompagnée d’une touche finale avec une sucette.

Les fans sont complètement influencés par son look élégant lors de l’événement. Les internautes disent qu’il est incroyablement beau et il a réussi le look de l’événement.

Jackson travaille actuellement sur la sortie de HOMME MAGIQUE 2. Les fans pourront également le voir en couverture du numéro de février 2024 de Super ELLE.