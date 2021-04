Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il pensait que les fans « seraient surpris » s’ils apprenaient à connaître les propriétaires du club et affirme que Kroenke Sports Enterprises (KSE) fera « tout ce qu’il faut » pour réparer leurs relations avec les supporters.

Des sources ont déclaré à ESPN mardi soir que KSE avait organisé un appel du personnel avec environ 350 employés au cours duquel ils se sont excusés pour l’implication du club dans le projet raté de la Super League et ont réitéré leur engagement à relancer la fortune de l’équipe.

Une déclaration a suivi dans laquelle KSE a insisté sur le fait que le club n’était pas à vendre et qu’ils ne recevraient aucune offre malgré le patron de Spotify, Daniel Ek, organisant un consortium avec trois anciens joueurs d’Arsenal – Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira – avec l’intention de faire un soumissionner pour le club.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’une offre formelle est attendue dans les deux prochaines semaines, mais la famille Kroenke a commencé à essayer de construire des ponts avec des supporters, dont environ 2000 sont descendus à l’Emirates Stadium avant le match de Premier League de vendredi dernier contre Everton pour protester contre leur propriété.

Le réalisateur Josh Kroenke, fils du propriétaire Stan, était à l’appel du personnel mardi et a également pris la parole lors d’un forum de fans en ligne jeudi dernier.

Lorsqu’on lui a demandé si Stan ferait une rare apparition publique, Arteta a déclaré: « Je ne sais pas si ce sera le cas. Si nous pensons tous que c’est nécessaire et que cela serait utile, je suis sûr qu’ils feraient n’importe quoi. prend pour rapprocher les fans d’eux.

« S’ils ont l’occasion de les connaître, je pense que la plupart d’entre eux seraient surpris. Et si tel est le cas, je pense que cela profitera à tout le monde au club de football. Cela profitera aux supporters et apportera beaucoup de clarté. est une façon de faire cela et cela va être utile, faisons-le, si c’est ce qui est nécessaire.

« Nous leur avons parlé et je pense que c’était très clair, ils ont montré leur engagement envers le club de football et ont montré de l’ambition au club de football – parce que nous voulons tous une équipe qui réussit sur le terrain. Je pense que c’était très clair et cela ne faisait aucun doute. hors de la situation.

« J’ai dit depuis le début quelle était ma perception, tout ce que je sens, toutes les communications que j’ai avec eux et ils sont pleinement enthousiastes et engagés dans ce projet, et ils veulent vraiment pousser tout le monde à faire ce que nous voulons faire. »

Arsenal a reçu un coup de pouce majeur avec le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Kieran Tierney, tous en lice pour la demi-finale de la Ligue Europa de jeudi, match aller contre Villarreal.

L’équipe de la Liga est dirigée par Unai Emery, à qui Arteta a succédé au poste de manager d’Arsenal en décembre 2019. Arteta a révélé qu’Emery avait pris la décision surprenante de lui offrir des conseils malgré son limogeage par le club.

« Je lui ai parlé plusieurs fois parce que nous avons des gens en commun », a déclaré Arteta. «Et puis j’ai parlé avec lui avant de rejoindre le club et il a été vraiment utile.

« Un manager très expérimenté et performant. En Ligue Europa, ce qu’il a fait est spécial, donc il ne fait aucun doute qu’il a les outils et les connaissances pour gérer au plus haut niveau.

« Il m’a offert cette opportunité qui est parfois inhabituelle. Il était très sincère et ouvert et j’en étais très reconnaissant. »