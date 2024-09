Les fans semblent se tourner vers la PS5 Pro

La PS5 Pro est toujours indéniablement chère, et beaucoup n’ont toujours pas l’impression qu’elle en fait assez pour justifier son prix. Mais le sentiment s’adoucit peu à peu et les gens se rallient peu à peu à l’idée. Pensons-nous que cela va mettre le feu au monde à 700 $/700 £ ? Non, c’est tout simplement trop cher – mais cette première vague de négativité semble s’être calmée pour le moment.

