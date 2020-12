Le critique de Masterchef, Charles Campion, est malheureusement décédé le 23 décembre à l’âge de 69 ans.

Sa fille Ashley a confirmé la triste nouvelle en écrivant sur Twitter: «Malheureusement, mon père Charles Campion est décédé le 23 décembre 2020.

«C’était un père, un ami et un mari brillant. Tous ceux qui sont entrés en contact avec lui s’en sont un peu mieux sortis. Je t’aime papa! »

Et depuis le décès de la star de la télévision – dont l’écriture est apparue dans le Times, The Independent et le Evening Standard -, les fans de l’émission lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux et se sont souvenus de sa carrière accomplie en tant que critique culinaire.

Un fan a écrit: « Triste d’entendre parler de Charles Campion. Je l’ai adoré à la table des critiques sur #MasterChefUK. Ex rédacteur aussi. Puisse-t-il se régaler en paix. »





(Image: Alex Lentati / ANL / REX / Shutterstock)



Un deuxième a ajouté: « Très triste d’apprendre la mort de Charles Campion. J’ai eu une belle conversation avec lui lors d’un dîner de remise de prix un an tout au sujet de la bière, mon beau gars. »

Un troisième a fait écho: « La nourriture et les boissons sont maintenant un endroit plus pauvre. Nous avons perdu un homme avec des connaissances inhérentes, une appréciation de l’excellence et un merveilleux sens de l’humour. J’espère que » l’alternative « est meilleure Charles Campion. »

Plusieurs juges qui ont travaillé avec Charles ont également partagé leur chagrin à sa mort.

Tracey MacLeod, qui est souvent apparue avec Charles sur Masterchef, a écrit: «Triste nouvelle de Charles Campion, le plus informé, courtois et clairvoyant des collègues autour de la table des critiques de Masterchef.

« Il vivait pour sa famille et en parlait souvent pendant les pauses de tournage, quand il ne se plaignait pas du persil de dessert. Tu vas nous manquer CC. »

Jay Rayner, qui est un autre critique de l’émission, a également déclaré: « Charles Campion était un homme formidable et charmant, avec un sens de l’humour brillamment drôle. Et garçon, il connaissait son sujet.





(Image: Richard Young / REX / Shutterstock)



«J’ai retenu mon souffle quand il était à la table de Masterchef pour savoir si j’avais foiré un point de détail et il allait doucement me redresser. Une grande perte.

William Sitwell, un autre juge, a ajouté: « Très triste d’apprendre la mort de Charles Campion.

«C’était un homme adorable que j’ai bien connu au fil des ans, en particulier lors du tournage d’innombrables épisodes de MasterChef.

« Pour lequel je me souviendrai surtout de lui déplorant constamment le manque de chips ou de pommes de terre dans une assiette, sa répugnance pour des choses comme les micro-herbes; il prenait une tête de bébé coriandre délicate et minuscule et l’étudiait avec un perplexité compréhensible, et son adoration authentique, sincère et absolue de s’asseoir

.





(Image: Alex Lentati / Evening Standard / REX / Shutterstock)



«Ses connaissances étaient immenses, tout comme sa gentillesse et son intérêt pour les autres, qui dépassaient presque son amour du rugby.

«Charles, je te verrai dans ce petit endroit dans le ciel où tu seras heureux dans le coin; une grande serviette autour du cou, un appétit enviable, imperturbable alors que tu t’apprêtais à dévorer un festin gargantuesque.

« Quelle chance ont eu ceux qui vous ont connu et nourri. »

La cause de la mort de Charles n’a pas été révélée.

Il laisse dans le deuil sa femme et ses deux enfants, Ashley et Geoffrey.