Les fans se souviennent du but refusé de Frank Lampard lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 après la sortie de l’Allemagne

Le remarquable triomphe 2-1 du Japon sur l’Espagne vendredi a suffi à évincer l’Allemagne, quadruple vainqueur, de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Cependant, le vainqueur du Japon à la 51e minute a été embourbé dans la controverse.

L’arbitre assistant vidéo (VAR) a finalement statué sur le but en faveur de l’équipe asiatique malgré les angles de caméra suggérant que le ballon avait peut-être dépassé la ligne.

Les fans sur les réseaux sociaux ont maintenant évoqué un incident de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 pour souligner que la mauvaise décision de l’arbitre avait profité aux Allemands à l’époque en Afrique du Sud.

Pour les non-initiés, lors d’un match entre l’Angleterre et l’Allemagne lors de la coupe du monde 2010, la frappe à longue distance du milieu de terrain Frank Lampard est sortie du poteau et s’est retournée pour franchir la ligne de but. Cependant, l’arbitre a exclu de manière controversée l’égalisation de l’Angleterre.

L’Allemagne a finalement remporté ce huitième de finale avec une marge convaincante de 4-1.

Revenant à la Coupe du monde du Qatar, l’attaquant espagnol Alvaro Morata a marqué le premier but du match contre le Japon à la 11e minute. Les géants asiatiques ont commencé à attaquer avec plus de vigueur en seconde période.

Et leur pression implacable a porté ses fruits à la 48e minute après que l’ailier Ritsu Doan ait trouvé le fond du filet. Trois minutes plus tard, le milieu de terrain Ao Tanaka a marqué un but controversé pour donner l’avantage tant convoité au Japon pour la première fois du match.

On pensait que le ballon avait franchi la ligne de but avant que Tanaka ne rentre à la maison devant le gardien espagnol Unai Simon. L’arbitre a initialement accordé le but en faveur du Japon, mais il a subi un contrôle VAR.

Les responsables du VAR n’ont trouvé aucune raison d’annuler la décision sur le terrain.

Les Blue Samurais ont décroché trois points du match et ont terminé leur campagne de la phase de groupes en tant que leaders avec sept points à leur actif.

La victoire du Japon n’a pas nui à la progression de l’Espagne et les hommes de Luis Enrique ont atteint le tour suivant après avoir obtenu quatre points en trois matchs.

L’Allemagne, en revanche, a battu le Costa Rica 4-2 vendredi, mais la victoire n’a pas suffi aux hommes de Hansi Flick pour se qualifier.

L’Allemagne était à égalité de quatre points avec l’Espagne, mais en raison d’une différence de buts inférieure, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a été éliminé de l’épreuve phare cette fois.

