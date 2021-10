Les fans se souviennent de Sidharth Shukla à l’occasion du premier anniversaire de sa mort | Nouvelles des gens

Cela fait un mois que l’acteur Sidharth Shukla est décédé le 2 septembre des suites d’une crise cardiaque. Sa disparition prématurée a choqué tout le monde. Plusieurs de ses fans se sont rendus sur les réseaux sociaux samedi à la mémoire du défunt acteur bien-aimé.

Un fan a partagé une capture d’écran de l’histoire Instagram de Sidharth, qui montre Sidharth le remerciant pour un cadeau.

« Cette capture d’écran de votre histoire insta, je la chérirai et la garderai pour toujours… Je n’aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous que mon cadeau serait porté par vous lors de votre « dernier » anniversaire. et oui merci pour cela. #SidharthShukla, « , a-t-il tweeté.

Cette capture d’écran de votre histoire insta, je la chérirai et la garderai pour toujours… Je n’aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous que mon cadeau serait porté par vous lors de votre « dernier » anniversaire et oui merci pour cela. #SidharthShukla pic.twitter.com/pVIwYwonWN – Bishnupriya Kar (@bishnupriya_kar) 2 octobre 2021

Un fan de « SidNaaz », c’est-à-dire un fan de Sidharth et de sa petite amie présumée Shehnaaz Gill, s’est servi de son compte Twitter pour exprimer à quel point le bonheur et la convivialité du couple signifiaient pour elle.

#SidharthShukla La douleur ne s’estompe pas. Autant je sais que tu vivras pour toujours dans nos cœurs et que nous chérirons pour toujours les souvenirs que tu nous as donnés, je ne sais pas quand ou si cela cessera de faire mal… le vide et la douleur sont toujours là. J’espère tu es en paix et dans un meilleur endroit. tu me manques pic.twitter.com/aBFrCRNz1M – Teamsidharth_fc (@OfficialShoail) 2 octobre 2021

Mon homme a vécu comme un roi et son héritage restera dans les mémoires. #SidharthShukla pic.twitter.com/DdXEEeQjbz – Diba Sid (@lolwhoocares) 1er octobre 2021

Il est parti, mais il est avec nous pour toujours. Avec tout l’amour de #ÉquipeSidharthShukla , Ici Présentant Un Hommage À Notre @sidharth_shukla. » Le meilleur moment de ma vie…#SidharthShukla #Un mois Ouvrez les liens maintenant .. Partie 1 – https://t.co/WZm35MRBex Partie 2 – https://t.co/e26W1GjUDI pic.twitter.com/LDhHWc0PVt – (@SHUBHAMGAIKAR14) 2 octobre 2021

Un mois sans Sidharth Shukla. Restez bien où que vous soyez. #SidharthShukla #SidNaaz pic.twitter.com/iSX1eii9wR – Pankaj Priyadershi (@BBCPankajP) 2 octobre 2021

Pour les inconnus, Sidharth avait 40 ans lorsqu’il a rendu son dernier soupir.

L’acteur est apparu pour la dernière fois dans les émissions de téléréalité » Bigg Boss OTT » et » Dance Deewane 3 » avec Shehnaaz Gill. La star décédée est devenue célèbre avec les émissions de télévision à succès « Balika Vadhu » et « Dil Se Dil Tak ».

Il a également partagé l’espace d’écran avec Alia Bhatt et Varun Dhawan dans le film à succès de 2014 « Humpty Sharma Ki Dulhania ». L’acteur a également été vu aux côtés de Diljit Dosanjh dans le film ‘Soorma’ de 2018.

Il a récemment connu le succès avec son passage dans l’émission de téléréalité « Bigg Boss 13 », où il est devenu le vainqueur.

La dernière sortie à l’écran de l’acteur était l’émission incroyablement populaire d’Ekta Kapoor « Broken But Beautiful 3 » dans laquelle il jouait le rôle d’Agastya.