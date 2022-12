Les fans se souviennent de la victoire de Sachin Tendulkar au Mondial 2011 après la victoire de Messi à la FIFA

La finale de la Coupe du Monde de la FIFA était une explosion ! Avec l’Argentine et la France se précipitant vers le poteau de but l’une après l’autre, le match était un thriller complet. Lionel Messi et Angel Di Maria ont amené l’Argentine à une position dominante en première mi-temps, mais c’est Kylian Mbappe dont le fantastique triplé a mis fin au match à Doha hier soir. Cependant, les Argentins sont sortis tous victorieux de la séance de tirs au but 4-2 en battant la France. Les fans ont commencé les célébrations lorsque Messi a remporté son tout premier (et dernier) trophée de la Coupe du monde lors du spectacle de football de 2022 qui s’est tenu au Qatar.

Le joueur du maillot n ° 10 a finalement mis la main sur le trophée convoité qui est venu dans son pays après 36 ans. Alors que les hommes en blanc et bleu prenaient Messi sur leurs épaules pour célébrer la merveilleuse victoire, les amateurs de sport ne pouvaient s’empêcher de se remémorer le moment similaire de Sachin Tendulkar après la victoire de l’Inde en Coupe du monde 2011 contre le Sri Lanka. Il a également été porté par ses coéquipiers qui ont célébré leur toute première victoire en Coupe du monde à domicile.

Pendant ce temps, les utilisateurs de Twitter ont commencé à partager des images graphiques comparant le parcours de Messi en Coupe du monde avec celui de Sachin, déclenchant une toute autre célébration sur les réseaux sociaux. Sachin et Messi portent tous deux les t-shirts emblématiques du maillot numéro 10 pour leurs équipes respectives. Alors que la légende indienne a perdu le championnat du monde huit ans avant la victoire finale des Men in Blue en 2011, Messi a perdu le titre en 2014, soit également huit ans avant son récent triomphe.

“Un hommage digne aux deux GOATS qui ont porté leurs nations pendant des décennies”, a écrit un utilisateur en ligne sur le site de micro-blogging tandis qu’un autre a commenté, “Même ambiance et fin parfaite… 2011 – Sachin Tendulkar et en 2022 c’est Lionel Messi.” Le troisième utilisateur a fait remarquer: “Rappelle l’équipe indienne portant Sachin sur ses épaules après avoir remporté le WC 2011 … félicitations à l’équipe Argentine et Messi …”

Lionel Messi 🔁 Sachin TendulkarUn bel hommage aux deux GOATS qui ont porté leurs nations pendant des décennies. PS : Messi sur les épaules d’Aguero était une recréation de l’image emblématique de Maradona après avoir remporté la coupe du monde de 1986. pic.twitter.com/13VDXCUoUv — Pahadi Scouser (@ynwa__97) 19 décembre 2022

Rappelle l’équipe indienne portant @sachin_rt sur leurs épaules après avoir remporté le Mondial 2011… félicitations à l’équipe argentine et messi ..— Anish (@anish1849) 19 décembre 2022

Même Master Blaster a partagé la photo qui a fait sa comparaison avec Messi et a tweeté : « Champions de la Coupe du monde de cricket en Inde 2011… 2022 ? Qu’en pensez-vous les gars ?

En attendant, l’entraîneur argentin Lionel Scaloni a déclaré qu’il garderait le maillot numéro 10 de Messi prêt pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA au cas où le joueur vedette souhaiterait jouer. Juste au moment où les fans pensaient que ce serait la dernière fois qu’ils regarderaient le superbe match de Messi, le footballeur de 35 ans a déclaré: “Non, je ne vais PAS me retirer de l’équipe nationale. Je veux continuer à jouer en tant que champion de la Coupe du monde avec le maillot de l’Argentine.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici