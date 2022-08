Les fans se rendant à la Coupe du monde au Qatar et les entreprises impliquées dans le tournoi ont été averties du risque de cybercriminalité | Nouvelles du monde

Les fans et les entreprises impliqués dans la Coupe du monde sont menacés par une recrudescence de la cybercriminalité et des escroqueries en ligne, avertit un expert.

Henry Wilkinson, directeur du renseignement de la société de renseignement de sécurité Dragonfly, prévient qu’il y aura une forte augmentation de cybercriminalité ciblant les particuliers et les entreprises en raison du nombre de personnes désireuses d’y assister et de s’y rendre.

Il dit qu’il existe déjà des preuves d’une augmentation du nombre d’efforts pour escroquer les personnes qui envisagent de se rendre au tournoi, qui commence en Qatar le 20 novembre.

Cela vient comme FIFA a déclaré qu’il ne restait qu’environ un demi-million de billets sur les trois millions qui devaient être mis en vente.

Pendant ce temps, le risque pour les entreprises proviendra probablement des cyber-attaquants qui tenteront d’extorquer de l’argent aux personnes impliquées dans un événement aussi médiatisé.

M. Wilkinson déclare : « Ces dernières années, il y a eu une augmentation des escroqueries malveillantes en ligne et des campagnes de phishing autour d’événements sportifs internationaux.

“Compte tenu de la popularité mondiale de la Coupe du Monde de la FIFA et de la forte demande de billets et de voyages, les cybercriminels poursuivront probablement des activités similaires au cours des prochains mois.

“Il y a déjà eu un pic de sites Web nouvellement enregistrés se faisant passer pour la page de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, ce qui montre que des campagnes de phishing sont déjà en cours.

“Nous nous attendons à ce que cela augmente dans les mois à venir… nous nous attendons à ce que les campagnes de phishing tournent autour de la vente de billets, de voyages et d’hébergements à des prix “réduits”… l’installation de fausses applications liées à la Coupe du monde, des liens malveillants proposant des offres promotionnelles offres et sites de streaming de football illégaux contenant des logiciels malveillants. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:17

Alors que le Qatar a de grands projets pour le tournoi, voici ce que vous devez savoir



Il dit que les fans voyageant au Qatar devraient pouvoir atténuer les risques en ne cliquant pas sur des liens suspects et en téléchargeant uniquement des applications officielles liées à l’événement à partir de sites fiables et familiers.

Lire la suite:

Coût de la coupe : ce qui a été construit, combien sont morts en la fabriquant et combien a été dépensé

Où séjourner quand 1,2 m descendent sur Doha au Qatar

Qui s’est qualifié ? A qui fait face l’Angleterre ? Et qui sont les favoris ?

La FIFA a déclaré jeudi que 2,45 millions de sièges avaient été vendus jusqu’à présent, avec plus de 500 000 sièges encore disponibles.

Les jeux dans lesquels Brésil La Serbie et le Cameroun étaient parmi les plus demandés, a-t-il ajouté.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2h30

Les fans ont du mal à trouver un endroit où rester



La plus grande demande provenait du Qatar et des pays voisins Arabie Saoudite et le Emirats Arabes Unismais les fans de l’Angleterre figuraient dans la liste des dix premiers de ceux qui cherchaient des billets.

Les billets les moins chers pour les fans de l’extérieur du Qatar sont au prix de 250 riyals (actuellement 58 £). Les fans ont besoin d’un achat de billet confirmé afin de pouvoir réserver des logements au Qatar via un site Web officiel du tournoi.

M. Wilkinson a ajouté : “Pour les entreprises, nous nous attendons à ce que les menaces en ligne soient beaucoup plus sophistiquées, en particulier pour les entreprises hôtelières, aéronautiques et technologiques compte tenu de leur importance pour le succès logistique de l’événement.

“Ces entreprises détiennent de grandes quantités de données clients et seront donc perçues comme des cibles financièrement lucratives par les groupes cybercriminels.

“Ces groupes utilisent de plus en plus des méthodes coercitives pour soutirer des paiements aux entreprises. Par exemple, des cybergroupes tels que LockBit chiffrent et perturbent l’accès aux systèmes des victimes, puis menacent de publier des informations sensibles sur l’entreprise en ligne (ce que l’on appelle la double extorsion).

“Les entreprises impliquées dans la logistique de la Coupe du monde du Qatar doivent se méfier et se préparer aux cyberattaques dans les mois à venir.”

La FIFA a déclaré avoir reçu trois millions de demandes de billets pour la finale de la Coupe du monde le 18 décembre, au stade Lusail d’une capacité de 80 000 places.

Les ventes de billets ont été suspendues, la FIFA promettant une mise à jour fin septembre sur la date à laquelle la dernière série de billets sera vendue.