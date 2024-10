Les fans se rassemblent derrière l’ex-fiancée de Liam Payne, Maya Henry, qui a intenté une action en justice contre lui quelques jours avant sa mort tragique | Liam Payne, forme longue, Maya Henry | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Maya Henri reçoit actuellement l’amour des utilisateurs des médias sociaux, qui exhortent ses fans à ne lui envoyer du soutien qu’au milieu de son ex-fiancé Liam Paynec’est la mort.

Deux jours avant Liam tragiquement après une chute du balcon de son hôtel de Buenos Aires, il a été rapporté que Maya intentait une action en justice contre lui.

Courrier quotidien a rapporté lundi 14 octobre qu’elle « avait demandé à ses avocats d’émettre une lettre de cessation et d’abstention à la star des One Direction après l’avoir accusé de l’avoir contactée à plusieurs reprises ». Liam a été accusée d’avoir « contacté de manière obsessionnelle ses amis et sa famille ».

Continuez à lire pour en savoir plus…

Un avocat pour Maya a déclaré au point de vente: «Maya Henri a émis une ordonnance de cessation et d’abstention la semaine dernière à Liam Payne suite à l’émergence d’informations nouvelles et préoccupantes. Elle a retenu les services des avocats Marco Crawford et Daniel Cerna pour la représenter. Pour l’instant, c’est son seul commentaire sur le sujet.

De retour le 6 octobre Maya a réalisé une vidéo TikTok affirmant que Liam l’avait contactée de manière obsessionnelle.

« Depuis que nous avons rompu, il m’envoie des messages, fait exploser mon téléphone… toujours à partir de numéros de téléphone différents » Maya réclamé. « Il créera de nouveaux comptes iCloud pour m’envoyer des messages. »

Elle a ajouté : « C’est lui qui fait constamment des conneries bizarres. Il dit qu’il s’en prend aux fans des One Direction parce qu’ils lui seront toujours fidèles et qu’ils ne le dénonceront pas.

Liam et Maya étaient liés pour la première fois en 2019 et se sont fiancés en août 2020. Après une brève séparation, ils se sont remis ensemble, mais ils ont finalement mis fin définitivement à leur relation en mai 2022.

Les fans se sont exprimés sur Twitter/X pour envoyer de l’amour à Maya. Lisez les tweets ci-dessous.

J’espère que Maya Henry est entourée d’amour et de protection. elle sera sans aucun doute blâmée pour cela par les fans et je ne peux m’empêcher de penser à sa sécurité – Rachel (@obviousigns) 16 octobre 2024

vous pouvez pleurer la mort de Liam Payne parce que vous avez grandi avec lui, mais ce que nous n’allons pas faire, c’est l’absoudre de tout blâme. c’est un agresseur. mon cœur est avec Maya Henry en ce moment — ☆ rey (@crexilook) 16 octobre 2024

Moi, 12 ans, je suis triste pour une direction et moi, 25 ans, je suis triste pour la réaction négative que Maya Henry va subir indûment pour avoir dit sa vérité et honnêtement, c’est triste sous plusieurs angles. – savane (@catluvr2008) 16 octobre 2024

J’envoie tellement d’amour à Maya Henry en ce moment. J’espère et je prie pour qu’elle soit seulement soutenue et que PERSONNE ne la fasse JAMAIS se sentir coupable d’avoir dit sa vérité et de s’être libérée d’un homme qui l’a attaquée et maltraitée. – ALICE PAS IRWIN.💋 (@ASHB00BS) 16 octobre 2024

J’espère vraiment que Maya Henry et toutes ses autres victimes seront entourées d’amour, de protection et trouveront la paix, surtout en cette période. ce n’est pas de leur faute et ne méritent pas du tout d’être blâmés. et mes sincères condoléances à son fils et à ses proches. – sanjida⁷ (@myg7kosmos) 16 octobre 2024

vous feriez mieux de laisser Maya Henry tranquille ! Si votre première pensée est de lui envoyer de la haine, vous êtes une personne terrible. – simmie 𐙚⋆.˚ (@damnitsim) 16 octobre 2024

J’espère que Maya Henry va bien et qu’elle est entourée de beaucoup d’amour et de soutien. Les gens l’attaquent déjà dans ses commentaires Instagram, ce qui est foutu. Ce n’est PAS sa faute et les gens doivent la laisser tranquille. – Skywalker Ayame⸆⸉ (version de Taylor) (@Wizardknight95) 16 octobre 2024