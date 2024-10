Les fans se rassemblent à High Park pour pleurer la mort du chanteur Liam Payne

Des dizaines de personnes se sont rassemblées dimanche à High Park pour rendre hommage au chanteur Liam Payne, décédé la semaine dernière après une chute du balcon d’un hôtel à Buenos Aires, en Argentine, à seulement 31 ans.

Payne est devenu célèbre à l’adolescence en tant que membre du boys band britannique One Direction, qui a généré des singles à succès comme « What Makes You Beautiful » et « Live While We’re Young ».

Bien que les circonstances exactes de sa mort restent floues, la police de Buenos Aires a déclaré dans un communiqué que Payne « avait sauté du balcon de sa chambre ».

Dimanche, les fans ont assisté à un mémorial prévu pour la pop star bien-aimée près de Hillside Gardens à High Park.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent certains participants jouant de la musique, chantant des chansons et allumant des bougies. D’autres ont apporté des photos de Payne, ainsi que des notes manuscrites et des bouquets de fleurs.

One Direction a gagné en popularité dans le monde entier peu de temps après la formation du groupe en 2010 à partir de cinq jeunes chanteurs qui ont auditionné pour « X Factor », une émission télévisée britannique. Le groupe s’est séparé en 2016 après avoir produit cinq albums vendus à plus de 70 millions d’exemplaires.

Aller au mémorial de Liam à High Park m’a apaisé l’esprit. Être entouré de gens qui ne vous jugeront pas pour votre deuil. C’était une belle façon de dire au revoir à notre précieux Liam. Qu’il repose en paix. J’espère qu’il sait que le monde l’aime vraiment et qu’il lui manquera pour toujours ????♾️????️ pic.twitter.com/mFxPkP27r2 — La bière ???? (@ImAleMacias) 21 octobre 2024

Avec des fichiers de l’Associated Press.