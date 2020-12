LONDRES: Les fans assistant à un match de deuxième niveau en Angleterre entre Millwall et Derby samedi ont pleuré alors que les joueurs se mettaient à genoux pour soutenir le mouvement Black Lives Matter.

Dans des séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux, les huée ont été clairement entendues depuis les tribunes alors que les deux joueurs ont fait le geste symbolique après que l’arbitre a sifflé pour signaler le début du match au stade de Millwall, The Den. donner.

Les joueurs du football anglais se sont agenouillés cette saison pour montrer leur soutien à la lutte contre les discriminations suite au décès de George Floyd aux États-Unis. Floyd, un homme noir menotté, est décédé le 25 mai après qu’un policier blanc a pressé son genou contre le cou de Floyd quand il a dit qu’il ne pouvait pas respirer.

Un nombre limité de fans se joindront cette semaine pour la première fois depuis le coronavirus épidémie en mars. C’était le premier match avec des supporters à The Den depuis le 29 février et 2000 ont été autorisés à entrer dans le sol.

Dans ce qui semble être une réponse à l’incident du match Millwall-Derby, l’Association anglaise de football a déclaré qu’elle soutenait tous les joueurs et le personnel qui souhaitent prendre une position respectueuse contre la discrimination, y compris la prise du genou.

Il condamne fermement le comportement des spectateurs qui expriment activement leur opposition à de telles activités, a déclaré la FA.

Le sujet des joueurs prenant un genou a été discuté sur un forum de fans de Millwall cette semaine et une déclaration de la composition de l’équipe première a été publiée vendredi sur le site officiel du club.

En tant qu’équipe, nous soutenons pleinement les efforts de toute la famille du football pour débarrasser le sport et la société en général de toutes les formes de discrimination, indique le communiqué.

Il est de notre devoir en tant que joueurs de renforcer le message positif et l’action des clubs, des fiducies communautaires, des organismes de bienfaisance et des organes directeurs, et nous le faisons avec beaucoup de fierté et de connaissance que tant de bon travail est accompli à travers le pays. Le geste de prendre le genou avant les matches nous permet de faire exactement cela et continue de permettre à tous les joueurs de montrer publiquement leur soutien au nom de toute l’équipe pour la lutte contre les discriminations.

Il a ajouté que selon les clubs, le geste de prendre un genou n’est en aucun cas représentatif d’une quelconque similitude avec des messages politiques ou idéologiques.

Il s’agit uniquement de lutter contre la discrimination, comme cela a toujours été le cas, indique le communiqué.

Club de l’Est de Londres, Millwall était connu pour sa lutte contre le hooliganisme dans les années 1970 et 1980.

