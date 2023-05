Les fans se demandent pourquoi l’Inter Milan n’a pas de sponsor sur son maillot : Raison révélée

L’Inter Milan a enregistré une victoire écrasante contre son rival de l’AC Milan lors du match aller de sa demi-finale de la Ligue des champions jeudi. Des buts de qualité d’Edin Dzeko et Henrikh Mkhitaryan ont permis aux Nerazzurri de remporter le match à enjeux élevés 2-0. Ils étaient cliniques dans la première moitié du match et auraient facilement pu marquer plus de buts.

Bien que l’Inter ait remporté le match de manière impressionnante, les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que l’équipe de Simone Inzaghi n’avait pas de sponsor sur leurs maillots. De nombreux fans de l’Inter ne savent pas pourquoi leur équipe n’a pas de sponsor sur leur maillot. Les fans ont tweeté à peu près la même chose depuis le début du match. Un fan a écrit: « L’Inter Milan sans sponsors de maillot hier soir. Qu’est-il arrivé à leur accord avec DigitalBits ? »

Un autre fan a tweeté : « Quelqu’un a-t-il une idée de pourquoi l’Inter Milan n’a pas de sponsor sur son maillot ce soir ? »

« Comment se fait-il que l’Inter Milan n’ait plus de sponsor de maillot principal? » lire un tweet.

Selon certaines informations, le célèbre maillot bleu et noir de l’Inter n’a pas de sponsor car les Nerazzurri n’ont reçu aucun paiement cette saison de leur sponsor de maillot DigitalBits.

L’Inter avait signé un accord d’une valeur de 75 millions de livres sterling avec la société de crypto-monnaie DigitalBits en septembre 2021. Cependant, le club a supprimé le logo de DigitalBits de ses chemises en raison de problèmes de paiement. Un autre club de Serie A, l’AS Roma, a rencontré des problèmes similaires avec la société de crypto-monnaie. Les rapports suggèrent que l’AS Roma et l’Inter Milan ont abandonné l’utilisation du logo DigitalBits en avril. En novembre 2022, le directeur général de l’Inter, Alessandro Antonello, avait confirmé que le club cherchait un sponsor de remplacement.

Plus tôt cette année, l’Inter avait annoncé qu’elle allait supprimer le logo DigitalBits de son site Web, des panneaux d’affichage et des maillots des équipes des secteurs des jeunes et des femmes au milieu de la crise du secteur de la crypto-monnaie. Cependant, ils avaient conservé le logo DigitalBits sur le maillot de leur équipe première. Mais il semble que la décision ait également été transférée à l’équipe senior.

L’équipe de Simone Inzaghi sera portée par le résultat de jeudi et affrontera l’AC Milan lors du match retour de la demi-finale le 17 mai. L’Inter aura certainement l’avantage pour le match retour la semaine prochaine.