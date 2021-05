Les fans se battent eux-mêmes alors que la bagarre éclate dans les stands

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) accueille enfin les fans après un an d’événements sans aucune sorte de public et les fans apportent avec eux un certain niveau de folie. Lors de la soirée de l’UFC 262 samedi, certains fans présents se sont livrés à une bagarre dans les gradins vers la fin du combat poids plume entre Lando Vannata et Mike Grundy.

Pendant le combat, une certaine agitation s’est fait entendre dans les gradins et il s’est avéré que quelques fans ont échangé des coups dans un échange houleux. La sécurité est rapidement intervenue pour briser le combat mais on ne sait pas encore pourquoi la bagarre s’est produite en premier lieu.

La dernière fois qu’un tel combat entre fans a éclaté, c’était lors de l’événement UFC 229 lorsque les fans de Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov se sont disputés dans l’arène.

Vannata a battu Mike Grundy dans le combat sur le ring.

Également à l’UFC 262, le vétéran des poids moyens Jacare Souza a subi une fracture au bras droit lors de son combat avec Andre Muniz. Muniz avait piégé le bras de Souza et alors que les deux frappaient la toile sur le côté, son bras se cassa alors qu’il étendait ses hanches, le poussant à tirer son membre.

