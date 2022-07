Les fans se battent au concert d’Erykah Badu, le battement du siège de la fenêtre devient viral

Comment sont-ils passés d’un high de contact à un sport de contact ?

Érykah Badou est à nouveau à la mode, et ce n’est pas parce que son infâme Coffret Badu a encore arraché une autre âme. Uproxx rapporte qu’une vidéo du récent concert de la chanteuse soul est devenue virale parce qu’une bagarre a éclaté dans la foule. Le clip commence avec la transition d’Erykah vers “Siège côté fenêtre,” mais quelqu’un a clairement entendu “Knuck If You Buck” à la place.

« Ça va ? » Erykah a demandé à la foule alors que la caméra se dirigeait de manière inattendue vers une bagarre renversante entre plusieurs femmes. Mercure doit être en haine. Regardez l’action ankh ci-dessous.

“Erykah Badu vous donne envie de vous battre ?!” quelqu’un a crié dans la vidéo, demandant ce que nous pensons tous.

Selon @imaniology, qui a initialement tweeté les images, le boeuf a commencé par une dispute au sujet d’une femme se heurtant à plusieurs reprises à une autre pendant le spectacle. Ils ont dû prendre « je ne veux personne à côté de moi » un peu trop au pied de la lettre. Toute cette énergie froide est sortie par la fenêtre au moment où l’un des prétendants au concert en a promené un autre.

C’est une chose à jeter lors d’un grand festival tapageur ou n’importe où DaBaby dresse sa tête surdimensionnée, mais à un concert d’Erykah Badu ?

“Ecoute… je choisis la paix mais, disons,,, ne me trompe pas… Ce thé et cet encens peuvent se transformer en Colt 45 et Newports si BESOIN est… OK ?” Erykah a expliqué une fois sur Twitter. Visiblement, ses fans gardent cette même énergie.

Erykah a salué les sœurs qui se chamaillent sur son histoire Instagram. “Parfois, il faut tout sortir”, a-t-elle écrit en légende.

La vidéo a accumulé près d’un million de vues depuis sa publication mardi et a inspiré presque autant de blagues hilarantes. Découvrez les réactions ci-dessous.