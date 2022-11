Les fans saoudiens se moquent de Messi avec le “Siu” de Ronaldo après la défaite de l’Argentine

L’Argentine, dirigée par Lionel Messi, a subi une défaite choquante aux mains de l’Arabie Saoudite lors du match de Coupe du Monde de la FIFA mardi. L’équipe d’Arabie saoudite a marqué l’histoire avec sa victoire 2-1 sur l’Argentine, déclenchant des célébrations folles parmi les fans. Cela n’augurait rien de bon pour GOAT Lionel Messi, qui a été déchiqueté sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui devient virale ajoute l’insulte à l’injure. Un groupe de fans saoudiens a été vu célébrant sa victoire sur l’Argentine en recréant le célèbre geste de célébration “Siu” de Cristiano Ronaldo.

Le “Siu” de Ronaldo est un geste emblématique qu’il fait après un score mémorable. ‘Si’ ou ‘Siu’ se traduit par ‘oui’ en espagnol. Les fans saoudiens ont tout sauté, pirouillé et atterri avec un « Siu ! » comme de nombreux athlètes et fans l’ont souvent fait en l’honneur de Ronaldo.

Ronaldo a effectué son geste de victoire signature pour la première fois en 2013 contre Chelsea lors d’un match amical de pré-saison, a rapporté The Sun. C’est venu naturellement après avoir marqué un but et il a dit qu’il ne savait pas d’où cela venait réellement. Alors que les supporters et les fans ont commencé à reconnaître le geste, il est resté avec lui.

La réplique du geste par les fans saoudiens a amusé Twitter sans fin. “Frotter. Les fidèles de @Cristiano sont brutaux”, a plaisanté un utilisateur.

L’Arabie saoudite a déclaré le mercredi 23 novembre 2022 jour férié après le triomphe historique de la nation sur la puissance du football et deux fois vainqueur de la Coupe du monde, l’Argentine. Le roi, Salan d’Arabie saoudite, a ordonné que mercredi soit un jour férié pour les secteurs public et privé du pays. Ce n’est pas la première fois qu’une nation déclare un jour férié pour célébrer une grande victoire de football comme le Cameroun l’a fait en 1990 après la célèbre victoire de l’équipe nationale sur l’Argentine à Italia 90 (Coupe du Monde FIFA 1990).

