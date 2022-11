Les fans saoudiens se moquent de l’Argentine de Lionel Messi en recréant la célébration emblématique “Siuuu” de Cristiano Ronaldo

L’Argentine dirigée par Lionel Messi a été battue par l’Arabie saoudite lors de sa rencontre dans le groupe C mardi. L’Arabie saoudite, la deuxième équipe la moins bien classée du tournoi après le Ghana, a réalisé une performance fougueuse pour provoquer l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde de football.

Après la victoire historique, des milliers de fans extatiques des Falcons vêtus de vert étaient d’humeur jubilatoire et ont frotté du sel sur les blessures de l’Argentine en se moquant de Messi. Les fans euphoriques de l’Arabie Saoudite ont interprété la célébration emblématique du “siuuu” de Cristiano Ronaldo et ont taquiné l’Argentine. Maintenant, une vidéo des joyeux fans saoudiens est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le court clip a enregistré plus de 2,5 millions de vues en moins de 24 heures.

Il convient de mentionner que Ronaldo célèbre souvent ses buts en exécutant une pirouette en l’air et en criant “siuuu”, ce qui signifie “oui” en espagnol.

L’Albiceleste, classée troisième au monde et invaincue depuis trois ans, était présentée comme l’une des favorites pour remporter la Coupe du Monde de la FIFA avant le début du tournoi. Messi, qui dispute sans doute sa dernière Coupe du Monde de la FIFA, cherche à se délecter de la gloire de la Coupe du Monde qui lui a échappé jusqu’à présent.

Cependant, l’Argentine de Messi risque désormais d’être éliminée de la phase de groupes elle-même.

L’Argentine a bien commencé puisque Messi a marqué un penalty tôt pour mettre son équipe en tête au stade bondé de Lusail. Mais une Arabie Saoudite optimiste a rebondi en seconde période, grâce à un sublime égaliseur de Saleh Al-Shehri et un brillant vainqueur de Salem Al-Dawsari. Après que le but d’Al-Dawsari les ait mis en tête, la défense saoudienne s’est maintenue malgré les contre-attaques constantes de La Albiceleste.

L’Argentine devra désormais gagner ses matches restants contre la Pologne et le Mexique pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils devront également espérer que d’autres résultats iront dans leur sens.

Toute l’Arabie saoudite célèbre la victoire historique de son équipe sur un géant du football mondial. En fait, le gouvernement saoudien a déclaré une fête nationale le 23 novembre pour célébrer la victoire monumentale.

