Le roi Charles a laissé les fans royaux inquiets lors de la procession de cet après-midi à Londres alors qu’il semblait se balancer en marchant aux côtés de Camilla.

Le fils de feu la reine, 73 ans, quittait Westminster Hall avec d’autres membres de la famille royale après la sombre procession du cercueil du palais de Buckingham.

Les téléspectateurs royaux ont cru que Charles avait brièvement oscillé en quittant Westminster Hall Crédit : PA

Charles marchait derrière le cercueil de sa mère Crédit : AFP

La famille royale était unie dans son chagrin mercredi Crédit : Getty

Le roi Charles suivant la sombre procession vers Westminster Hall Crédit : Getty Images – Getty

Le corps de la reine sera exposé à Westminster Crédit : PA

Alors que la caméra se concentrait sur Charles, certains fans royaux pensaient qu’il semblait se balancer.

Il semble légèrement instable pendant quelques secondes mais récupère rapidement en marchant à côté de Camilla.

Le clip a été rapidement repéré par les téléspectateurs aux yeux d’aigle.

“Mon cœur va à tous les enfants et petits-enfants de feu la reine Elizabeth II”, a écrit un disciple royal sur Twitter, partageant les images.

“Surtout pour le roi Charles III – il m’a regardé plus d’une fois se balancer d’épuisement.

“Son emploi du temps depuis le décès de sa mère a été exténuant – à la fois physiquement (son âge) et émotionnellement.”

Un autre a écrit: “Ressentez la famille royale, le roi Charles et la princesse Anne avaient l’air épuisés.”

Alors qu’un troisième a déclaré qu’il pensait que Charles “allait sombrer à un moment donné”.

Cela survient après que Charles a été surpris en train de s’irriter de la position des pots à stylos sur son bureau alors qu’il signait les documents le confirmant comme roi au palais de St James.

Il a été aperçu faisant des gestes frénétiques à un assistant pour retirer les pots d’encre de son bureau pendant qu’il écrivait sa signature.

Le nouveau souverain a également semblé exaspéré mardi alors qu’il devait faire face à un stylo qui fuyait lors d’une visite au château de Hillsborough en Irlande du Nord.

“Oh mon dieu, je déteste ça”, a-t-il dit en désignant le stylo en le tendant à sa femme Camilla, la reine consort.

Un expert médical a expliqué l’importance pour le nouveau roi de trouver le temps de faire son deuil et de se reposer alors qu’il fait face à un emploi du temps exténuant.

Le Dr Gareth Nye, maître de conférences en physiologie à l’Université de Chester, a déclaré à Express.co.uk qu’un programme de voyage incessant peut avoir des “conséquences physiologiques”, notamment chez “les personnes de plus de 60 ans”.

Il a ajouté: “Bien sûr, ce n’est pas seulement un homme qui a un emploi du temps chargé, c’est un homme qui traverse un chagrin immense.”

L’expert de la santé a poursuivi: “Je suis sûr que le roi et la reine consort seront invités à se reposer régulièrement au cours des jours et des semaines à venir tout en maintenant un bon programme personnel en termes de régime alimentaire, avec tous les horaires prévus à cet égard.”

Le roi Charles était uni dans le chagrin à sa famille aujourd’hui alors que la reine était amenée à mentir après une procession poignante.

Le monarque en deuil avait l’air sombre alors qu’il quittait le palais de Buckingham pour Westminster Hall pour le dernier devoir public de Sa Majesté.

Un silence est tombé parmi les dizaines de milliers de personnes en deuil qui se sont rassemblées dans la capitale pour rendre hommage à Sa Majesté.

Le silence n’a été ponctué que par un seul coup de feu retentissant avec un péage de Big Ben chaque minute pour honorer la reine.

Même les vols au départ d’Heathrow ont été cloués au sol pour permettre un silence ultime pendant le trajet de 38 minutes.

Le roi Charles avait l’air lugubre alors qu’il était rejoint par les autres enfants de Sa Majesté, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward dans une poignante démonstration de respect.

Le cercueil de Sa Majesté était drapé de l’étendard royal avec la couronne impériale d’État placée sur un coussin de velours.

Une couronne de fleurs comprenait des roses blanches, des dahlias et un feuillage des jardins de Balmoral et de Windsor.

La reine a été transportée sur un affût de canon de la King’s Troop Royal Horse Artillery en signe de clin d’œil à son amour pour l’armée.

Elle a ensuite été saluée par ses Grenadier Guards alors qu’elle était placée sur le catafalque de Westminster Hall pour rester en état jusqu’à lundi matin.

Un service de 20 minutes a eu lieu sous la direction de l’archevêque de Cantorbéry, qui a lu la prière d’ouverture alors que les membres de la famille royale à l’aspect grave prenaient place dans la vaste salle.

Les princesses Eugénie et Béatrice et leurs maris, Zara et Mike Tindall, Lady Louise Windsor Vicomte Severn, Lord Freddie Windsor et la princesse Michael de Kent étaient parmi les participants.