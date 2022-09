Les fans royaux disent tous la même chose alors que les princesses Béatrice et Eugénie semblent partir lors des funérailles de la reine

Les fans de ROYAL disent tous la même chose après que les princesses Béatrice et Eugénie aient semblé quitter tôt les funérailles de la reine.

Le cercueil de Sa Majesté a été conduit à Windsor à la suite d’un service funèbre émouvant à l’abbaye de Westminster qui a vu des dirigeants mondiaux, des membres de la royauté et des politiciens se rassembler dans un silence solennel.

Le couple était vêtu de noir pour rendre hommage à la reine Crédit : Getty

Mais les fans royaux ont été déconcertés après que les deux princesses aient semblé quitter le service vers la fin

Les deux princesses ont été photographiées plus tard devant l’abbaye avec d’autres membres de la famille royale Crédit : Getty

La princesse Eugénie et la princesse Beatrice dans une voiture au départ de l’abbaye de Westminster Crédit : AP

Plus tard dans la journée, la reine Elizabeth II sera enfin réunie et inhumée avec son bien-aimé prince Philip.

Mais pendant le service poignant, les fans royaux croient avoir repéré un moment où les princesses Béatrice et Eugénie ont quitté l’abbaye de Westminster.

Alors que le service historique touchait à sa fin, les deux membres de la famille royale ont été vus se lever et quitter leur siège avant les autres membres de la congrégation.

Cela a eu lieu avant que le cercueil de la reine ne soit sorti de l’abbaye – leur mère Sarah Ferguson semblant vouloir les rejoindre avant de se rasseoir.

Cela vient comme…

Les royalistes qui regardaient les funérailles dans le monde entier se sont grattés la tête après la sortie apparemment précoce des princesses du service.

Un spectateur a réfléchi sur les réseaux sociaux : “Avez-vous une idée de pourquoi la princesse Eugénie et la princesse Béatrice ont quitté les funérailles avant le cercueil ?

Alors qu’un autre fan de Royal sur Twitter a demandé: “Quelqu’un sait-il pourquoi Eugénie et Béatrice sont parties au milieu de la cérémonie? Sarah Ferguson a failli partir avec elles mais semble avoir été avertie de ne pas le faire?”

Cependant, les deux princesses ont ensuite été vues à l’extérieur avec le reste de la famille royale alors que le cercueil quittait l’abbaye.

Bien que Béatrice et Eugénie n’aient manifestement pas complètement quitté les funérailles, on ne sait pas exactement pourquoi elles sont parties.

Des membres émus de la famille royale ont regardé aujourd’hui le cercueil de la reine placé dans le corbillard d’État pour son dernier voyage.

Des milliers de personnes en deuil ce matin ont bordé les rues et beaucoup ont fait la queue toute la nuit pour apercevoir leur monarque bien-aimé.

Plus tôt, le roi a rendu un sombre salut au passage du cercueil de sa mère, quelques minutes seulement après avoir conduit sa famille en deuil au service.

Il a été rejoint par les frères et sœurs Andrew, Edward et Anne, ainsi que les fils William et Harry, qui sont apparus solennels dans la réflexion au début de la procession.

À Wellington Arch, le groupe de porteurs a soulevé le cercueil de la reine du State Gun Carriage dans le State Hearse à dos de verre, que Sa Majesté a aidé à concevoir.

Des groupes des Scots and Grenadier Guards ont ensuite joué un mélange de ses chansons préférées, notamment Jerusalem et I Vow To Thee My Country.

Alors que le corbillard quittait le monument pour Windsor, le défilé a donné un salut royal, dirigé par le roi, et l’hymne national a été joué.

Charles, la reine consort et le prince et la princesse de Galles, ainsi que d’autres membres de la famille royale, sont ensuite partis pour Windsor en voiture, en empruntant la M4.

Il est arrivé à Windsor Great Park par Shaw Farm Gate sur Albert Road et sur Long Walk, où des dizaines de milliers de personnes s’étaient rassemblées depuis les premières heures pour dire un dernier adieu à la reine.

En tête du cortège, le corbillard remonta Long Walk, traversa Cambridge Gate et George IV Gate jusqu’au Quadrangle.

Il s’est ensuite rendu à la chapelle Saint-Georges pour un service d’inhumation.