Les fans de ROYAL ont tous dit la même chose lorsque le roi Charles et Camilla sont assis sur des trônes pour la première fois.

Hier, le roi et la reine consort se sont rendus au Westminster Hall, où le monarque en deuil a adressé un discours sincère aux seigneurs et aux politiciens.

Le roi Charles et la reine consort Camilla se sont assis sur leurs trônes pour la première fois hier Crédit : AP

Le roi Charles a déclaré à Westminster qu’il ressentait “le poids de l’histoire” alors qu’il assume ce nouveau rôle Crédit : AP

Le roi Charles, 73 ans, a avoué qu’il ressentait “le poids de l’histoire” depuis le décès de Sa Majesté et a versé une larme au cours de la cérémonie.

Mais le public a loué à quel point la paire avait l’air “royale”.

L’un d’eux a tweeté : “Magnifique de voir le roi Charles III et la reine consort Camilla ensemble lors de cet engagement officiel.”

Alors qu’un autre a écrit: “Ils ont l’air dignes, royaux et parfaitement à l’aise.”

Les chaises étaient réservées et positionnées en tête de chambre en attendant l’arrivée du couple royal pour le service télévisé.

Des députés des deux partis politiques étaient présents pour exprimer leurs condoléances à la suite du décès de la reine Elizabeth II.

Un autre fan a partagé sa sympathie pour le nouveau roi qui assiste à plusieurs événements quelques jours seulement après la mort de la reine.

Ils ont dit : « Quel baptême du feu pour le roi Charles. Comment il tient debout, je ne sais pas. Un travail d’une exigence peu enviable.

«Tous mes meilleurs vœux à lui et à la reine Camilla. J’ai vu de près leur travail acharné et leur emploi du temps exténuant à Cashel plus tôt cette année. Santé et bons voeux à tous les deux !”

Le roi a déclaré à Westminster : « Alors que je me tiens devant vous aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de ressentir le poids de l’histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les membres des deux chambres se consacrent avec un tel engagement personnel, car notre bien à tous.