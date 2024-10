Les fans royaux disent tous la même chose alors que de nouveaux détails émergent sur le documentaire du prince William | Royale | Nouvelles

Un utilisateur a également commenté : « Prince William, bravo d’avoir suivi votre cœur et de perpétuer l’héritage de votre mère. Elle doit être si fière de vous regarder du ciel et de vous encourager.

Un autre fan a déclaré : « Tu es vraiment le fils de ta mère ! Elle serait tellement fière de toi et de ton travail ! Je pense que nous, en tant que pays, pensons que vous défendez son héritage avec honneur et amour.

« Mettre fin à l’itinérance était l’une de ses passions, et je suis heureux qu’elle soit toujours votre conseillère, vous guidant d’en haut. Des bisous à toi et à ta famille. »

Une personne a également qualifié William de « roi du peuple ». Ils écrivirent : « Princesse du peuple et maintenant roi du peuple. Diana serait si fière.

Le documentaire sera en deux parties, la première étant diffusée le 30 octobre et la seconde le 31 octobre à 21 heures sur ITV1 et ITVX, STV et STV Player.